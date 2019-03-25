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Чому красиві жінки рідше стають шефами

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Чоловіки ставляться до красивої жінки-боса упереджено - фото 1
Чоловіки ставляться до красивої жінки-боса упереджено / Video Blocks

Американські вчені дізналися, чому привабливі жінки рідше стають начальницями. У чому ж справа?

Вчені провели дослідження, під час якого з'ясували, що красивим жінкам-керівникам довіряють менше, ніж не таким привабливим жінкам і чоловікам.

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Фахівці запропонували добровольцям вибрати компанії, керівники яких викликають у них більше довіри. Для експерименту дослідники придумали історії декількох фірм і доклали до них фото можливих директорів.


Виявилося, що привабливі жінки рідше викликають довіру, ніж інші керівники. Вчені припускають, що потенційні співробітники відчувають загрозу свому сімейному благополуччю в присутності такого керівника. Цю теорію підтверджує те, що чоловіки, попередньо згадавши приємну історію про свою "другу половинку", ставилися до красивої жінки-боса упереджено.

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Джерело: springer
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