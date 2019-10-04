Ці жінки схильні імітувати оргазм

Жінки імітують не лише тому, що бояться образити своїх коханих

Про те, що жінки імітують оргазм ми чули неодноразово. Одні роблять це для того, аби не засмучувати своїх коханих; іншим просто подобається, коли кожен секс закінчується бурхливим оргазмом. Навіть, якщо він – лише імітація. Втім, науковці назвали ще одну категорію жінок, які є справжніми актрисами.

Виявилося, що налаштовані проти фемінізму жінки скуті в сексі і часто імітують задоволення. До такого висновку прийшли австралійські та канадські психологи.

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У дослідженні брали участь 462 гетеросексуальні жінки з Великобританії, котрі перебували у стосунках щонайменше чотири місяці. Учасниці заповнили опитувальник, який стосувався їхніх поглядів на життя, політики, релігії, а також сексу. В анкеті були особисті питання про те, які у них були стосунки раніше, чи легко їм отримати оргазм, наскільки хороший у сексі їхній партнер і що вони думають про вірність.

Ці жінки імітують оргазм найчастіше, бо скуті в ліжку

77% учасниць сказали, що хоча б раз у житті імітували оргазм. Жінки, які оцінили своїх партнерів як хороших коханців, рідше симулювали задоволення. Ті ж, хто підозрював партнера в невірності, були найменш щирими в ліжку.

Жінки з патріархальними установками частіше за інших вдавали, що досягли оргазму. Феміністки не прагнуть догодити партнеру і поважають своє право на задоволення, на відкритість та розкутість в сексі, тому їх не звинуватиш у нещирості, пояснюють автори дослідження.

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