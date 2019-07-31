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Психологи розповіли, які чоловіки подобаються жінкам
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Якщо ви хочете подобатися представницям прекрасної половини людства, – вам необхідно працювати над однією з цих рис. Міжнародна група науковців опитала 68 тисяч осіб, аби визначити, які чоловіки подобаються жінкам. З'ясувалося, що представник сильної половини людства має бути добрим, і не лише.
Як з'ясували дослідники, слідом за добротою йдуть чуйність, інтелект, освіченість та впевненість в собі – всі ці якості відіграють величезну роль при виборі партнера для довгострокових стосунків.
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Спортивне тіло, гарне обличчя, а також фінансовий добробут виявилися лише приємними бонусами – ці якості учасниці опитування назвали помірно важливими.
Доброта – як гравітація; це основне, але її не помічаєш доти, поки вона не зникне, – каже Вірджинія Вітцтум, професор антропології в Індіанському університеті (США). – Якщо врахувати, яке значення зараз надається зовнішності і багатству, здається дивним, що доброта виявилася найбажанішою якістю у світі.
Також опитування показало, що при виборі партнера особливо важливо, чи хоче він мати дітей, і чи збігається це з бажанням жінки. Цей фактор виявився значущим для 46,1% опитаних жінок.
Серед фізичних характеристик найпривабливішою рисою жінки назвали усмішку. Більшості учасниць опитування подобаються короткі стрижки, великі руки, міцне тіло, біцепси, а також рослинність на обличчі.
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