Люди розповіли, чому вони займаються сексом

Сексом займаються не лише для задоволення

Компанія з виробництва секс-іграшок Lovehoney запитала понад 3000 своїх користувачів про те, як вони ставляться до сексу і чому вони взагалі ним займаються. Відповіді респондентів вас однозначно здивують.

Перед тим, як ви дізнаєтесь, що з цього приводу думають інші, – дайте собі чесну відповідь на питання: "Чому ви займаєтесь сексом?"

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А тепер ловіть відповіді респондентів:

Щоб зміцнити стосунки (49%)

Поліпшити настрій (45%)

Щоб впоратися зі стресом (43%)

Щоб краще спати (33%)

Щоб налагодити психічне здоров'я в цілому (25%)

Щоб відчувати себе впевненішим (20%)

Виявилося, що практично всі причини пов'язані зі здоров'ям.

Люди стали бачити в сексі не просто фізичне задоволення або спосіб розмноження, а щось більше, – коментують результати опитування експерти.

Секс стає новою формою турботи про себе: він дійсно допомагає боротися з негативними емоціями та справлятися зі стресом. Статевий акт стимулює вироблення ендорфіну, окситоцину і дофаміну, які заспокоюють, зменшують симптоми депресії, тривоги й інших психічних розладів.

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