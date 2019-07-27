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Люди розповіли, чому вони займаються сексом
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Компанія з виробництва секс-іграшок Lovehoney запитала понад 3000 своїх користувачів про те, як вони ставляться до сексу і чому вони взагалі ним займаються. Відповіді респондентів вас однозначно здивують.
Перед тим, як ви дізнаєтесь, що з цього приводу думають інші, – дайте собі чесну відповідь на питання: "Чому ви займаєтесь сексом?"
І ще: Зводять з розуму всіх: ця група крові притягує, як магніт
А тепер ловіть відповіді респондентів:
- Щоб зміцнити стосунки (49%)
- Поліпшити настрій (45%)
- Щоб впоратися зі стресом (43%)
- Щоб краще спати (33%)
- Щоб налагодити психічне здоров'я в цілому (25%)
- Щоб відчувати себе впевненішим (20%)
Виявилося, що практично всі причини пов'язані зі здоров'ям.
Люди стали бачити в сексі не просто фізичне задоволення або спосіб розмноження, а щось більше, – коментують результати опитування експерти.
Секс стає новою формою турботи про себе: він дійсно допомагає боротися з негативними емоціями та справлятися зі стресом. Статевий акт стимулює вироблення ендорфіну, окситоцину і дофаміну, які заспокоюють, зменшують симптоми депресії, тривоги й інших психічних розладів.
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