Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Тести Подорожі

Люди розповіли, чому вони займаються сексом

  • 70
Сексом займаються не лише для задоволення - фото 1
Сексом займаються не лише для задоволення

Компанія з виробництва секс-іграшок Lovehoney запитала понад 3000 своїх користувачів про те, як вони ставляться до сексу і чому вони взагалі ним займаються. Відповіді респондентів вас однозначно здивують.

Перед тим, як ви дізнаєтесь, що з цього приводу думають інші, – дайте собі чесну відповідь на питання: "Чому ви займаєтесь сексом?"

І ще: Зводять з розуму всіх: ця група крові притягує, як магніт

А тепер ловіть відповіді респондентів:

  • Щоб зміцнити стосунки (49%)
  • Поліпшити настрій (45%)
  • Щоб впоратися зі стресом (43%)
  • Щоб краще спати (33%)
  • Щоб налагодити психічне здоров'я в цілому (25%)
  • Щоб відчувати себе впевненішим (20%)
Люди розповіли, чому вони займаються сексом - фото 344053

Виявилося, що практично всі причини пов'язані зі здоров'ям.

Люди стали бачити в сексі не просто фізичне задоволення або спосіб розмноження, а щось більше, – коментують результати опитування експерти.

Секс стає новою формою турботи про себе: він дійсно допомагає боротися з негативними емоціями та справлятися зі стресом. Статевий акт стимулює вироблення ендорфіну, окситоцину і дофаміну, які заспокоюють, зменшують симптоми депресії, тривоги й інших психічних розладів.

Читайте також: Чоловіки проти жінок: кого еротичні картинки збуджують більше?

Джерело: lovehoney
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України?
  • 25 липня, 17:00
  • 1342
Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
  • 22 липня, 18:21
  • 1793
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1639785
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл