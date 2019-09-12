Три речі, яких цураються абсолютно всі чоловіки

Іноді деякі дрібниці, яким жінка не надає значення, справляють незабутнє враження на чоловіків. У багатьох з них не менш вразлива і тендітна душа, хоча дами звикли думати інакше.

Зовнішня неакуратність

Багато чоловіків швидко помічають загальну неохайність жінки. Недоглянутий зовнішній вигляд викликає у них почуття огиди. Звичайно, бувають різні ситуації. Але якщо жінка часто дозволяє собі розслабитися в домашній обстановці, чоловік може відчувати напади огиди.

Старенький халатик, волосся, яке жадає шампуню, плями на одязі – краще не з'являтися перед чоловіком в такому вигляді, навіть якщо ви давно живете разом.

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Несвіже дихання

Ця проблема стає актуальною, коли справа доходить до поцілунків. Якщо неприємний запах з рота не пов'язаний із захворюванням шлунково-кишкового тракту, його легко позбутися. Однак цьому моменту жінки не завжди приділяють належну увагу. Завжди знайдуться чоловіки, яких неприємний запах з рота збиває з ладу, а пристрасні поцілунки доведеться відкласти.

Любов до міцних слівець

Уявіть собі: чоловік побачив за столиком в кафе миле, майже повітряне створіннячко. Він уже готовий підійти і познайомитися, але раптом у дівчини дзвонить мобільний. Вона відповідає на дзвінок, а через секунду ошелешений чоловік чує добірні слівця, яким позаздрить будь-який сантехнік. Навряд чи після цього він захоче, щоб знайомство відбулося. Особливо, якщо дівчина буде поєднувати лайку із гучним сміхом.

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