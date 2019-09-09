5 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя

Ні для кого не є таємницею той факт, що з часом сексуальне життя іде на спад. Одні пари не витримують цього, завершуючи своє існування. В інших розв'язання проблеми знаходиться у коханцях. Утім, є способи, які допоможуть повернути колишню пристрасть та задоволення!

Ці прості та, на перший погляд, банальні поради можуть врятувати ваші стосунки від краху, тож не відкладайте справу на міфічне "завтра". Рятуйте їх уже цього вечора!

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1. Еротичні фільми. Як показує практика, жінки не вельми позитивно ставляться до того, що їхні обранці переглядають порнофільми. І це дуже і дуже кепсько, адже такі стрічки можуть добряче розігріти навіть того чоловіка, який ще 5 хвилин тому буквально валився з ніг після важкого робочого дня. Спробуйте підібрати фільм, який сподобається вам обом.

Еротичний фільм розігріє вас обох

2. Секс-шоп вам у поміч. Відкиньте сором і переживання. Уявіть, що секс-шоп – звичайний магазин зі шкарпетками та спідньою білизною. Власне, всілякі забавки й аксесуари допоможуть урізноманітнити ваше інтимне життя та спробувати те, про що ви давно мріяли. Головне – не боятися та відпустити всі переживання та страхи.

Гарячі іграшки допоможуть вам

3. Трішки адреналіну. Сексологи переконані, що сексуальний потяг пов'язаний з адреналіном. Тому не дивно, що більшість пар починають практикувати секс у вбиральні ресторану, на підйомнику або колесі огляду. Головне – кохатися так, щоб це ніхто не бачив, але були всі шанси, що вас застукають. Такий підхід дозволить повернути у стосунки колишню пристрасть, коли ви буквально не могли насититись один одним.

Ви ж теж думали про секс у кінотеатрі?

4. Прийміть ванну разом. Спробуйте і вам однозначно сподобається. Розслабтесь та поніжтесь в обіймах один одного у ванній. Приємний і спекотний релакс плавно перенесе вас до ліжка, де ви зможете продовжити насолоду. Стосовно сексу у ванній, то робити це не дуже то й зручно. У ній можете почати прелюдії, які однозначно заведуть вашу обраницю.

Ванна вас добряче розігріє

5. Інтимне листування. Пригадуєте початок ваших стосунків? Ви теж писали, наскільки сильно бажаєте зустрічі? Ділились інтимними фантазіями? Чому б не почати це робити знову? Замість повідомлень з текстом: "Купи хліба" не відправляти щось пікантніше. До слова, можете надсилати й інтимні фото. Головне – 20 разів перевірити, щоб ви випадково не відправили свою провокативну світлину, до прикладу, босові!

Інтимну переписку ще ніхто не скасовував

І не забувайте, що все у ваших руках. Якщо ви не готові руйнувати стосунки – робіть все для того, щоб вони жили: насолоджуйтесь один одним, говоріть компліменти та хваліть, а також не забувайте, що кохання – не лише слова, а й вчинки!

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