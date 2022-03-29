Психологи розповіли, як підтримувати стосунки на відстані під час війни

Зараз 44% українців розлучені з рідними через війну. На сході таких сімей понад 54%, втім, і на заході чимало – 39%. Як підтримувати стосунки на відстані?

Про це пише Телеграм-канал "Психологічна підтримка".

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Кохання під час війни дає відчуття стабільності та хоча б мінімального контролю над ситуацією. Але любов і сама потребує підтримки, особливо в період вимушеної розлуки з коханою людиною. Тож, як бути?

Використовуйте у спілкуванні свої зрозумілі тільки вашій парі, спеціальні кодові слова, ласкаві прізвиська тощо Створіть ритуал дзвінків чи листування у месенджерах. Розповідайте один одному про все, що сталося протягом дня, подробиці щоденних справ, успіхи та досягнення Говоріть та пишіть про свої почуття. Навіть якщо немає можливості розмови або детального листування, надсилайте символічні смайлики або романтичні наліпки Зробіть віртуальне побачення з чашкою кави або найпростішу, але спільну вечерю по різні боки екрану Підтримати почуття допомагають дрібнички (невеликі прикраси, брелоки), подаровані коханими. Спогади про моменти, коли і як були зроблені ці подарунки, нагадують про почуття, які вас об'єднують

Психологи розповіли, як підтримувати стосунки на відстані під час війни

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