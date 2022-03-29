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Психологи розповіли, як підтримувати стосунки на відстані під час війни
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Зараз 44% українців розлучені з рідними через війну. На сході таких сімей понад 54%, втім, і на заході чимало – 39%. Як підтримувати стосунки на відстані?
Про це пише Телеграм-канал "Психологічна підтримка".
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Кохання під час війни дає відчуття стабільності та хоча б мінімального контролю над ситуацією. Але любов і сама потребує підтримки, особливо в період вимушеної розлуки з коханою людиною. Тож, як бути?
- Використовуйте у спілкуванні свої зрозумілі тільки вашій парі, спеціальні кодові слова, ласкаві прізвиська тощо
- Створіть ритуал дзвінків чи листування у месенджерах. Розповідайте один одному про все, що сталося протягом дня, подробиці щоденних справ, успіхи та досягнення
- Говоріть та пишіть про свої почуття. Навіть якщо немає можливості розмови або детального листування, надсилайте символічні смайлики або романтичні наліпки
- Зробіть віртуальне побачення з чашкою кави або найпростішу, але спільну вечерю по різні боки екрану
- Підтримати почуття допомагають дрібнички (невеликі прикраси, брелоки), подаровані коханими. Спогади про моменти, коли і як були зроблені ці подарунки, нагадують про почуття, які вас об'єднують
Психологи розповіли, як підтримувати стосунки на відстані під час війни
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