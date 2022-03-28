Арестовлення та чорнобаїти: у мережі створили словник сучасної української мови

Арестовлення заспокоює нерви, але інколи виходить лише макронити та чорнобаїти. Не розумієте, про що мова? Тоді знайомтесь з новим "словником" сучасної української мови, який точно підійме настрій.

Навіть під час війни українці вражають не тільки своєю вірою у перемогу, а й почуттям гумору та креативністю. Тож не дивно, що у мережі з'явився "словник" сучасної української умови, де створили слова, які найкраще відповідають цьому періоду. У телеграм-каналі "Доброго вечора, ми з Тернополя" опублікувала добірку яскравих висловів, які точно захочеться запам'ятати.

І ще: "Паляниця, а не русні п***а": журнал TIME сплутав “універсальний пароль" українців – 18+

Чорнобаїти, дебахнулько, макронити, завести трактор, затридні, арестовлення, хітсивня, мамкувати, натівець – вважайте, що така народна творчість зараз найкраще передає більшість емоцій українців. Що ж означають ці слова – дізнавайтесь далі з чудовими прикладами:

Читайте також: "Обгорілі орки та іскри від арти": у Києві будуть пекти "Чорнобаївський" хліб – рецепт