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Психологи розповіли, як перемогти прокрастинацію раз і назавжди

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Прокрастинація / lifehacker

Фахівці у сфері психології дали поради тим, хто має звичку постійно відкладати справи на потім. Читайте, як розв'язати проблему за допомогою наукового підходу.

Прокрастинація – це пастка розуму, яка заважає насолоджуватися життям і робить людину нещасною. Постійні відстрочки, палаючі дедлайни неминуче приводять нас до моральних мук і самобичування. Про способи боротьби з цим небезпечним "звіром" пише lifehack.

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Мінімалістичний спосіб

Найпростіший, прекрасний, перевірений метод.

  1. Прояснити – яке завдання найважливіше
  2. Прибрати з очей геть усі, крім важливого завдання (відключи інтернет!)
  3. Прояснити свою мотивацію для цього завдання
  4. Якщо відчуваєш труднощі – розбий завдання на менші легкі шматочки
  5. І спокійно працюєш над справою, поки не закінчиш. Потім переходиш до наступної

Дотримання розкладу

Простий принцип з усім відомої приказки: зроби діло гуляй сміло. Наприклад, кожен ранок 2 години присвячуй написанню статті. Поки завдання не зроблено, це найважливіша місія. Закінчиш і дивись серіал до кінця дня. Зустрічайся з подружками. Грай в теніс або хокей. Насолоджуйся хобі. Але спочатку справа.

Психологи розповіли, як перемогти прокрастинацію раз і назавжди - фото 456721

Оптимізація оптимізму

Якщо не вірити в те, що досягнеш успіху, то не буде мотивації виконати завдання. Всі чули пораду: Думай позитивно!

Система винагород

Очевидний спосіб додати цінності в задачу – нагородити себе за її виконання. Гіркі ліки треба вживати з цукром. З'єднайте довгострокову вигоду з короткостроковим задоволенням. Знайдіть собі партнера по роботі, з яким вам подобається спілкуватися. Приготуйте смачну каву, що будете пити, вирішуючи завдання. Наприклад, коли потрібно зробити щось неприємне, підкуповуйте себе за допомогою морозива/піци/суші.

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