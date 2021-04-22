Тотальний тріумф: для трьох знаків Зодіаку травень 2021 року стане найкращим місяцем

У кожного знака Зодіаку є свій щасливий період у 2021 році. Для кого ж кінець весни стане найвдалішим і найпліднішим часом?

У представників саме цих знаків Зодіаку у цей період буде найбільше шансів домогтися бажаного як в професійному житті, так і в особистому, пише rd.com.

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Леви в травні відчують приплив сил. Вони захочуть змінити світ на краще. Зорі попереджають, що представникам цього знаку не треба надмірно старатися. Сили їм знадобляться для іншого. Не соромтеся бути наполегливими в спробах отримати від життя більше.

Козерогам варто ретельно обдумувати кожен свій крок. Це допоможе вийти на головні позиції і домогтися фінансового успіху. У травні вам варто спробувати те, що так довго хотіли зробити, але відкладали, тому що удача буде на вашому боці і в маленькому, і у великому.

У Водоліїв в кінці весни настане найбільш спокійний час. У них буде все добре складатися на роботі і в особистому житті. А несподівано "впалі на голову" гроші дадуть можливість придбати те, про що давно мріялося. Це час, коли відкриються нові перспективи, і якщо ви не скористаєтеся ними, будете шкодувати і рахувати збитки до кінця року.

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