Ці фізичні вправи спалюють найбільше калорій

Науковці вирішили дослідити різні види фізичних вправ для того, щоб вирахувати, які приносять бажаний результат для тих, хто хоче схуднути.

До вашої уваги перелік вправ, які спалюють найбільшу кількість калорій.

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Не дивно, що найбільше калорій спалюється під час виконання вправ, у яких залучено якомога більше м'язів. Не менше на результат впливають час і складність: чим важчим і довшим є фізичне навантаження, тим більше енергії витрачається вашим тілом.

До найбільш інтенсивних вправ належать кросфіт і табат (цикл вправ, спрямованих на максимально корисні та ефективні інтервальні тренування).

Вправи, які чудово спалюють калорії / Shape Magazine

До прикладу, під час виконання програми кросфіт, у якій – серія підтягувань, відтискань та присідань, спалюється по 13 калорій на хвилину.

Система табата триває близько 4 хвилин і поєднує в собі інтенсивні аеробні тренування з коротким інтервалом відпочинку. Такий тип навантажень спалює 14,5 калорій на хвилину. Відповідно, за 20-хвилинне тренування ви можете спалити 280 калорій, що значно більше, ніж під час традиційних занять.

Також експерти додали, що вимірювати витрати енергії не варто "щохвилини". Доктор Джон Поркарі зазначив, що загальний час тренування та готовність займатися фізичною активністю регулярно – надзвичайно важливі фактори.

Він також наголосив на тому, що інтенсивні заняття – найкращий варіант для тих, хто має надзвичайно мало часу. Утім, якщо ви не маєте можливості тренуватися регулярно – віддайте перевагу бігу.

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