На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці фізичні вправи спалюють найбільше калорій
-
- 42
Науковці вирішили дослідити різні види фізичних вправ для того, щоб вирахувати, які приносять бажаний результат для тих, хто хоче схуднути.
До вашої уваги перелік вправ, які спалюють найбільшу кількість калорій.
І ще: 15 правил гігієни в тренажерному залі, які не можна порушувати
Не дивно, що найбільше калорій спалюється під час виконання вправ, у яких залучено якомога більше м'язів. Не менше на результат впливають час і складність: чим важчим і довшим є фізичне навантаження, тим більше енергії витрачається вашим тілом.
До найбільш інтенсивних вправ належать кросфіт і табат (цикл вправ, спрямованих на максимально корисні та ефективні інтервальні тренування).
До прикладу, під час виконання програми кросфіт, у якій – серія підтягувань, відтискань та присідань, спалюється по 13 калорій на хвилину.
Система табата триває близько 4 хвилин і поєднує в собі інтенсивні аеробні тренування з коротким інтервалом відпочинку. Такий тип навантажень спалює 14,5 калорій на хвилину. Відповідно, за 20-хвилинне тренування ви можете спалити 280 калорій, що значно більше, ніж під час традиційних занять.
Також експерти додали, що вимірювати витрати енергії не варто "щохвилини". Доктор Джон Поркарі зазначив, що загальний час тренування та готовність займатися фізичною активністю регулярно – надзвичайно важливі фактори.
Він також наголосив на тому, що інтенсивні заняття – найкращий варіант для тих, хто має надзвичайно мало часу. Утім, якщо ви не маєте можливості тренуватися регулярно – віддайте перевагу бігу.
Читайте також: Науковці розповіли, чим можуть бути небезпечні фізичні навантаження
-
20:22Створена детальна карта станцій-привидів метро Лондона
-
19:53Audi планує відродити марку Horch
-
19:28З ким зустрічається Вероніка Дідусенко: нові подробиці про Міс Україна 2018
-
19:15Скільки днів потрібно працювати, щоб купити новий iPhone: дані по Україні та світу
-
18:53Названо переможців конкурсу екологічної фотографії 2018
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:22iPhone Xs і Xs Max порівняли по автономності з iPhone X, Galaxy Note9 і OnePlus 6
-
18:00У цьому віці жінки зраджують найчастіше
-
17:50ONUKA – STRUM: вийшов новий потужний кліп з важливим меседжем
-
17:20Маски-шоу, Каламбур та інші кумедні програми 90-х, які смішили нас до сліз
-
16:51Ці фізичні вправи спалюють найбільше калорій
-
16:24Власники iPhone XS скаржаться на дефекти екрана смартфона
-
15:53Ці ознаки свідчать про те, що ви – запасний варіант для неї
-
15:31Ось який подарунок отримав син Шварценеггера від актора
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
15:13Співачку Rihanna призначили послом Барбадосу
-
15:00Любов глядачів не купиш: Єфросиніна неоднозначно прокоментувала Танці з зірками
-
14:43Mercedes-Benz покаже новий B-Class у Парижі
-
14:27Фотограф показав магічну сторону Азії
-
14:13Стали відомі характеристики Samsung Galaxy A9 Pro (2018)
-
13:53Джошуа попросив фанатів допомогти йому вибрати суперника
-
13:35Вероніка Дідусенко втратила титул Міс Україна 2018: оголошена причина
-
13:17В Україні анонсували будівництво першого справжнього автобану
-
12:5710 домашніх справ, які треба зробити до настання зими
-
12:45Бамблбі: з'явився офіційний трейлер фантастичного фільму
-
19:15Скільки днів потрібно працювати, щоб купити новий iPhone: дані по Україні та світу
-
17:20Маски-шоу, Каламбур та інші кумедні програми 90-х, які смішили нас до сліз
-
13:35Вероніка Дідусенко втратила титул Міс Україна 2018: оголошена причина
-
07:55Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків тижня
-
00:15Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 вересня 2018 для всіх знаків
-
00:07Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі
- 23 вересня
-
21:22Вагома причина регулярно займатися сексом
-
19:23Найпоширеніші захворювання офісних працівників
-
17:00Гаряча мандрівниця Сара Андервуд, яка спокусливим тілом привертає увагу до природних чудес
-
14:27У США хочуть ускладнити умови видач віз та грін-карт
-
12:15Надто вульгарна Настя Каменських знову розгнівала своїх підписників
-
09:31Рятувальники попереджають про погіршення погоди
- 22 вересня
-
21:19Медики розповіли, з чим не варто поєднувати хліб
-
16:57Прості способи прибрати зайві калорії з раціону
-
13:50Голлівудський актор став професором українського університету
-
10:55Настю Каменських звинуватили у плагіаті: промовисте порівняння
-
08:15Як сила людської руки змінилась за тисячоліття: гострі ілюстрації
- 21 вересня
-
21:50З'явився перший українець, який відвідав усі країни світу
-
19:00Ракета з 60-х: українських військових нарешті озброять "Осколами"
-
17:20Осіннє рівнодення 2018: дата, прикмети і заборони в цей день
-
14:56МакГрегор і Нурмагомедов влаштували справжнє шоу перед боєм
-
12:52Медики назвали головний секрет довголіття
-
10:3017-річна Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо: фото красуні
-
08:56У ДСНС оголосили попередження для українців
- 20 вересня
-
21:48Серіал Школа: Недитячі ігри 20 серія – дивитися онлайн 2 сезон