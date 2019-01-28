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Психологи розповіли, що допоможе покращити інтимне життя

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Теплі слова позитивно впливають і на сексуальне життя - фото 1
Теплі слова позитивно впливають і на сексуальне життя / Leafly

Нещодавно представники науки з'ясували, яку силу мають компліменти, сказані під час інтимної близькості.

Експерти з'ясували, що обопільні компліменти в інтимні моменти покращують емоційний стан, нормалізують тиск і сприяють підвищенню самооцінки.

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Вчені відзначають, що багато людей недооцінюють силу компліментів, як і силу критики. На їхню думку, всі нюанси, пов'язані з критикою, потрібно ховати поміж ніжними словами, а також компліментами. З критикою в інтимному житті взагалі потрібно бути обережними, щоб не травмувати почуття іншого партнера.

Не забувайте робити компліменти - фото 304189
Не забувайте робити компліменти

Компліменти зближують людей і сприяють формуванню між ними теплих почуттів. Тому їх важливо говорити в інтимні моменти близькості.

Також вчені під час проведення дослідження зробили висновок, що чоловікам подобаються теплі слова про їхні досягнення. Жінки ж хочуть чути компліменти з приводу їх краси і привабливості.

Не варто обмежуватися компліментами лише під час інтимної близькості. Робіть їх у звичайному житті частіше і побачите, як оточуючі, та й ви самі, стаєте щасливішими.

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Джерело: menslife
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