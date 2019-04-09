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Довше життя, більше грошей і відмінний секс є у цієї категорії чоловіків

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Усього один момент може змінити життя чоловіка - фото 1
Усього один момент може змінити життя чоловіка

Для більшості чоловіків тема шлюбу та весілля надзвичайно болісна. Але як показують дослідження вчених з різних країн, саме одружені чоловіки мають низку переваг у житті.

Чеські дослідники встановили, що тривалість життя в одружених чоловіків збільшується на 9 років, а у жінок – на 7 років.

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Науковці пов'язують це з тим, що про чоловіків добре піклуються їхні дружини. Також вони регулярно змушують чоловіків відвідувати лікарів, аби запобігати розвитку різноманітних захворювань.

Ще одна перевага одружених чоловіків над парубками – заробітна платня. Як встановили дослідники американського Інституту вивчення сім'ї, одружені чоловіки заробляють на 10-40% більше у порівнянні з парубками. Їх рідше звільняють, а також вони досягають більшого успіху у своїй професії.

Одружені чоловіки досягають більшого успіху - фото 319866
Одружені чоловіки досягають більшого успіху / Real Simple

Згідно з Національним дослідженням здоров'я та соціального життя США, 51% людей, які перебувають у шлюбі, надзвичайно задоволені своїм сексуальним життям. А от серед неодружених пар лише 39% опитаних дали ствердну відповідь. Також дослідження показали, що 43% усіх одружених чоловіків або заміжніх жінок "дуже щасливі". Серед самотніх таких було лише 20%.

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Джерело: Mport
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