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Чорна мереживна: чоловічий погляд на жіночий вибір білизни
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Багато жінок, вибираючи білизняний гардероб на свій смак, не здогадуються, яке враження вони справлять на кавалера. Як обрати ідеальну білизну?
Чоловіки люблять жіночу білизну. І в цьому питанні у них є свої смаки, переконання і переваги.
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Вибираючи білизну, в чоловічій компанії або без неї, варто керуватися загальними правилами:
Кожній дівчині треба мати кілька комплектів білизни "на вихід", яку буде використано тільки для інтимних побачень
Не варто купувати бюстгальтер або трусики меншого розміру. Це шкідливо для здоров'я, візуально псує фігуру і виглядає смішно. До того ж сильно зношується
Бажано купувати білизну комплектами. Трусики і бюстгальтер різного кольору, і тим більше, фасону, виглядають як несмак
Не зациклюйтеся на одному кольорі або стилі білизни. Нехай вона буде різноманітною: сьогодні відкрита, а завтра закрита.
Не купуйте тільки класичні кольори. Червоний, бордовий, синій і чорний колір комплектів, з мереживними вставками з напівпрозорої тканини буде виглядати сексуально, надаючи впевненості партнеру до активних дій
Особливу увагу чоловіків привертають тактильні відчуття. Мереживні, легкі, напівпрозорі, атласні, сітчасті тканини будуть виглядати більш привабливо і сексуально
Купуючи білизну жінка має відчувати себе в ній комфортно, носити із задоволенням. Дарувати радість свому тілу і захоплювати свого чоловіка
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