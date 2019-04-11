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Чорна мереживна: чоловічий погляд на жіночий вибір білизни

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Купуючи білизну жінка має відчувати себе в ній комфортно - фото 1
Купуючи білизну жінка має відчувати себе в ній комфортно / placen

Багато жінок, вибираючи білизняний гардероб на свій смак, не здогадуються, яке враження вони справлять на кавалера. Як обрати ідеальну білизну?

Чоловіки люблять жіночу білизну. І в цьому питанні у них є свої смаки, переконання і переваги.

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Вибираючи білизну, в чоловічій компанії або без неї, варто керуватися загальними правилами:

Кожній дівчині треба мати кілька комплектів білизни "на вихід", яку буде використано тільки для інтимних побачень

Чорна мереживна: чоловічий погляд на жіночий вибір білизни - фото 320478

Не варто купувати бюстгальтер або трусики меншого розміру. Це шкідливо для здоров'я, візуально псує фігуру і виглядає смішно. До того ж сильно зношується

Бажано купувати білизну комплектами. Трусики і бюстгальтер різного кольору, і тим більше, фасону, виглядають як несмак

Не зациклюйтеся на одному кольорі або стилі білизни. Нехай вона буде різноманітною: сьогодні відкрита, а завтра закрита.

Чорна мереживна: чоловічий погляд на жіночий вибір білизни - фото 320477

Не купуйте тільки класичні кольори. Червоний, бордовий, синій і чорний колір комплектів, з мереживними вставками з напівпрозорої тканини буде виглядати сексуально, надаючи впевненості партнеру до активних дій

Особливу увагу чоловіків привертають тактильні відчуття. Мереживні, легкі, напівпрозорі, атласні, сітчасті тканини будуть виглядати більш привабливо і сексуально

Купуючи білизну жінка має відчувати себе в ній комфортно, носити із задоволенням. Дарувати радість свому тілу і захоплювати свого чоловіка

Чорна мереживна: чоловічий погляд на жіночий вибір білизни - фото 320476

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Джерело: fashionisers
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