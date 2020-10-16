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Психологи розповіли, чому нудизм корисний для нашого здоров'я

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Нудизм позитивно впливає на ваш емоційний стан - фото 1
Нудизм позитивно впливає на ваш емоційний стан

Учені вважають, що спільне оголення знижує соціальну тривогу. Тобто слідування способу життя нудистів і оголювання в оточенні незнайомих людей допомагає приймати своє тіло і менше нервувати з цього приводу.

Експеримент проводив психолог Кеон Вест з Лондонського університету. У ньому взяли участь 27 чоловіків і 24 жінки. Усіх їх попереджали, що декого з них можуть попросити взяти участь у безпечних, сексуальних діях в оголеному вигляді. Всі вони заповнили спеціальні анкети, де були питання, що стосуються тіла.

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Після цього їм потрібно було відвідати експериментальну вечірку в барі з двома залами. Добровольців випадковим чином розділили на 2 групи. В одній з них люди просто комунікували та розважалися, а в другій – робили все те ж саме, але без одягу.

Психологи розповіли, чому нудизм корисний для нашого здоров'я - фото 430617
Перебування поруч з нудистами дозволяє інакше сприймати своє тіло

Експеримент тривав 45 хвилин. Після цього вони повторно заповнили опитувальники, а вчені порівняли їх відповіді до і після. Виявилося, що ті, хто спілкувався з людьми оголеним, позитивніше відгукувалися про власне тіло. А у тих, хто був в одязі, сприйняття не змінилося.

Спираючись на ці результати, психологи зробили висновок, що перебувати в оточенні голих людей корисно для психічного здоров'я: це знижує рівень тривоги з приводу того, що інші якось негативно оцінюють ваше тіло.

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Джерело: PSYpost
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