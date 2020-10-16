Не чекай Нового року: 7 причин почати нове життя вже сьогодні

Не давайте собі обіцянки на колись – виконуйте їх зараз

Ми часто годуємо себе марними обіцянками почати нове життя з понеділка, після свят, після виборів, з Нового року. Але як часто ми дотримуємося цих обіцянок? Отож, що майже ніколи. Тож ловіть вагомі причини почати нове життя вже і зараз, а не чекати слушної нагоди.

Читайте у нашому новому матеріалі, чому не варто починати нове життя з Нового року (вибачте за тавтологію).

Це цікаво: 20 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання

1. Економія часу

Відкладаючи свої цілі на потім, ви втрачаєте дорогоцінний час, який можна було б використати з користю. Уявіть: ви вирішили почати ходити у спортзал з 1 січня. А на дворі лише половина жовтня. Невже варто чекати цілих два з гаком місяці? За цей період можна скинути трохи ваги та довести своє тіло до ладу!

Уже досягнуті результати мотивують значно більше, ніж тільки оптимістичні очікування та віра у ваше світле майбутнє.



Не варто відкладати на потім те, що можна зробити зараз

2. Не треба чекати круглої дати

Усі ми – так вже з дитинства повелося – ставимося до Нового року як до особливого свята, під час якого загадуються та здійснюються найзаповітніші бажання. Але якщо відкинути мішуру і конфетті, Новий рік такий же день, як і всі інші 364 або 365 (високосний же на дворі).

Але навіщо чекати певної дати, щоб почати щось робити? Чим 1 січня краще за будь-який інший день року? Нічим, крім феєрверка, салатів і вихідного, якщо він вам світить.

3. Ви прокачуєте дисциплінованість

Давати собі "новорічну" обіцянку легко, адже до цього дня ще дожити треба. Вирішивши почати щось робити з певної дати, ми, по суті, видаємо собі дозвіл до тих пір лінуватися.

Це погана звичка, тому що вона вбиває нашу дисципліну й організованість. Свого роду витончена прокрастинація, коли ми говоримо собі навіть не "Зроблю завтра", а "Почну робити з Нового року". Тому не давайте собі зайвих поблажок. Хочете чогось – починайте працювати над цим зараз.



Так ви зможете прокачати свою дисциплінованість

4. Ви поставите реалістичніші цілі

В очікуванні Нового року люди бувають надто оптимістичні та схильні до грандіозних планів. Ми створюємо довгі списки, що складаються з важливих речей – схуднути, кинути курити, заощадити більше грошей, подвоїти прибуток. Мабуть, так позначається вплив передсвяткової атмосфери (або шампанського). Ось тільки в реальності новорічні бажання виконуються не так вже й часто.

Новий рік – не найкращий час для планування. Тому відведіть для цього який-небудь будній день, коли святкова ейфорія не б'є вам у голову. І не намагайтеся змінити своє життя відразу: у вас не вийде. Тільки поступова робота над собою приведе вас до бажаних результатів. Банально, але так уже склалося.

5. У вас буде менше розчарувань

Ви точно вирішили міняти своє життя з Нового року. Ви поставили собі високу планку. Ви не приступили до виконання мрії з усім завзяттям. І... уявіть, що у вас нічого не вийшло, а січень уже закінчується.

Абонемент у зал так і не куплений, шкідливі звички все ще при вас, найважливіший проєкт не розпочато. Таке буває, особливо якщо святкування затяглося. Ви засмучені, розчаровані й ображаєтеся на себе через відсутність волі.

Невже тепер доведеться чекати наступного Нового року, щоб тоді вже точно все зробити правильно? Не треба прив'язувати свої наміри до певних дат. Так вам не доведеться переживати, що ви нібито проґавили слушний момент. Тому що, як ми вже сказали, Новий рік нічим не відрізняється від усіх інших днів.



Так ви зможете уникнути небажаних розчарувань

6. Ви не відчули тиску з боку оточуючих

У розпал новорічного застілля ви урочисто поклялися перед усіма родичами і друзями, що завтра станете іншою людиною. Зима добігає кінця, а ви все той же. Друзі починають хіхікати, знижуючи вашу і без того потомлену самооцінку.

Але якщо ви пообіцяєте собі щось прямо зараз, не сказавши про це нікому, спробуєте і зазнаєте невдачі – хто почне вас звинувачувати? Так, ніхто. Чим менше ви переживаєте про очікування інших людей, тим краще будете почуватися.

7. На вашому боці буде статистика

І наостанок трохи наукових спостережень. У далекому 2007 році психолог Річард Вайзман з Бристольського університету опитав 3 тисячі людей, які пообіцяли собі з Нового року почати змінювати своє життя на краще. І тільки 12% з них виконали задумане.

А ще одна праця, опублікована в журналі клінічної психології Університету Скрантон у 2018 році, продемонструвала, що 30% людей, які давали новорічні обіцянки, відмовляються від них вже на другий тиждень січня.

Тож не обманюйте себе. Сам по собі Новий рік не виконає ваших бажань, якщо нічого не робити. А якщо ви повні рішучості діяти, то краще починати зараз і не відкладати на завтра!

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