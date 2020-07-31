Психологи розкрили секрет сумісності людей в парі

Вивчивши досвід понад 11 тисяч пар і проаналізувавши більше 40 досліджень, канадські психологи прийшли до висновку, що сумісність партнерів у відносинах не так важлива, як самі відносини.

У перші місяці знайомства задоволеність від стосунків залежить тільки на 19% від заявлених психологічних рис партнера і на 45% від збігу уявлень про відносини.

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Дослідження детально розглянуло окремі складові романтичних відносин. Відповіді були розбиті за двома категоріями:

особисті характеристики партнерів;

характеристики відносин.

До особистих враховували такі складові, як дохід, вік або емпатія. До характеристик відносин пристрасть, сексуальну задоволеність партнерів. У всіх парах ці категорії змішані, але не всі вони рівноцінні. Опитування показало, що найважливіша з індивідуальних характеристик – це задоволеність життям.

До найважливіших характеристик відносин відносяться: бажання партнера зробити відносини постійними; подяку за партнера; сексуальне задоволення і турботу про сексуальне задоволення партнера. Виходить, що хороші відносини – це не пошук ідеального партнера або його зміна, а будівництво самих відносин – створення умов, які дозволять цим відносинам процвітати.

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