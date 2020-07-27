Що кожен знак Зодіаку робить відразу після сексу: перевірте свого партнера

Розповідаємо, хто після сексу відразу ж зривається з ліжка

Кожен з нас унікальний, але все-таки у нас багато спільного. Щоб класифікувати особливості поведінки кожного з нас, можна заглянути в гороскоп. Цього разу розповідаємо вам про те, як різні знаки Зодіаку поводяться відразу після сексу.

Перевірте себе та свого партнера, чи є збіги у поведінці?

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Овен . Якщо це секс на одну ніч, то в ту ж секунду забуває ім'я свого партнера. В іншому випадку просто деякий час збирається з думками.

. Якщо це секс на одну ніч, то в ту ж секунду забуває ім'я свого партнера. В іншому випадку просто деякий час збирається з думками. Телець . Негайно засинає від занадто швидкої витрати дорогоцінної енергії і від отриманого задоволення, звичайно.

. Негайно засинає від занадто швидкої витрати дорогоцінної енергії і від отриманого задоволення, звичайно. Близнюки . Встає, щоб зробити собі щось поїсти, але більше не повертається в ліжко, тому що відволікається (взагалі, Близнюки занадто легко відволікаються на все що завгодно) на телевізор і починає дивитися новий сезон "Люцифера".

. Встає, щоб зробити собі щось поїсти, але більше не повертається в ліжко, тому що відволікається (взагалі, Близнюки занадто легко відволікаються на все що завгодно) на телевізор і починає дивитися новий сезон "Люцифера". Рак. Мило лежить з партнером в обіймах, вже уявляючи, як він назве ваших майбутніх дітей і якого кольору шпалери будуть у дитячій.

Раки віддають перевагу обіймам після сексу

Лев . Програють в голові любовні забави, які щойно закінчились, подумки роблячи собі компліменти за відмінно виконану роботу.

. Програють в голові любовні забави, які щойно закінчились, подумки роблячи собі компліменти за відмінно виконану роботу. Діва . Дає своєму партнерові список речей, який той наступного разу повинен виправити. Діва – перфекціоніст, який не потерпить халатності.

. Дає своєму партнерові список речей, який той наступного разу повинен виправити. Діва – перфекціоніст, який не потерпить халатності. Терези . Напрошується на компліменти.

. Напрошується на компліменти. Скорпіон. Тихо лежить, думаючи про те, що, напевно, даремно він так зблизився з людиною, яка тепер думає, що знає його дуже добре. А раптом вона навіть знає його слабкі місця, що є найгіршим кошмаром для Скорпіонів.

Леви подумки хвалять себе за відмінно виконану роботу

Стрілець . Думає, чи буде це занадто дивно, якщо зараз встати і принести кілька пляшок пива у ліжко?

. Думає, чи буде це занадто дивно, якщо зараз встати і принести кілька пляшок пива у ліжко? Козеріг . Попросить партнера встати і нарешті сходити у душ.

. Попросить партнера встати і нарешті сходити у душ. Водолій . Пошепки почне дуже незвичайну розмову, наприклад, про прибульців.

. Пошепки почне дуже незвичайну розмову, наприклад, про прибульців. Риби. Тихенько схлипне від щастя, мріючи про щось неземне.

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