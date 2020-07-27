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Що кожен знак Зодіаку робить відразу після сексу: перевірте свого партнера

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Розповідаємо, хто після сексу відразу ж зривається з ліжка - фото 1
Розповідаємо, хто після сексу відразу ж зривається з ліжка

Кожен з нас унікальний, але все-таки у нас багато спільного. Щоб класифікувати особливості поведінки кожного з нас, можна заглянути в гороскоп. Цього разу розповідаємо вам про те, як різні знаки Зодіаку поводяться відразу після сексу.

Перевірте себе та свого партнера, чи є збіги у поведінці?

Це цікаво: У цих пар знаків Зодіаку завжди найкращий секс

  • Овен. Якщо це секс на одну ніч, то в ту ж секунду забуває ім'я свого партнера. В іншому випадку просто деякий час збирається з думками.
  • Телець. Негайно засинає від занадто швидкої витрати дорогоцінної енергії і від отриманого задоволення, звичайно.
  • Близнюки. Встає, щоб зробити собі щось поїсти, але більше не повертається в ліжко, тому що відволікається (взагалі, Близнюки занадто легко відволікаються на все що завгодно) на телевізор і починає дивитися новий сезон "Люцифера".
  • Рак. Мило лежить з партнером в обіймах, вже уявляючи, як він назве ваших майбутніх дітей і якого кольору шпалери будуть у дитячій.
Раки віддають перевагу обіймам після сексу - фото 417838
Раки віддають перевагу обіймам після сексу
  • Лев. Програють в голові любовні забави, які щойно закінчились, подумки роблячи собі компліменти за відмінно виконану роботу.
  • Діва. Дає своєму партнерові список речей, який той наступного разу повинен виправити. Діва – перфекціоніст, який не потерпить халатності.
  • Терези. Напрошується на компліменти.
  • Скорпіон. Тихо лежить, думаючи про те, що, напевно, даремно він так зблизився з людиною, яка тепер думає, що знає його дуже добре. А раптом вона навіть знає його слабкі місця, що є найгіршим кошмаром для Скорпіонів.
Леви подумки хвалять себе за відмінно виконану роботу - фото 417839
Леви подумки хвалять себе за відмінно виконану роботу
  • Стрілець. Думає, чи буде це занадто дивно, якщо зараз встати і принести кілька пляшок пива у ліжко?
  • Козеріг. Попросить партнера встати і нарешті сходити у душ.
  • Водолій. Пошепки почне дуже незвичайну розмову, наприклад, про прибульців.
  • Риби. Тихенько схлипне від щастя, мріючи про щось неземне.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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