Коронавірусний бейбі-бум скасовується: експерти пояснили, чому так

Багато експертів передбачали вибух дітонародження через те, що людей місяцями тримали під замком. Однак тепер очікується скорочення кількості вагітностей, оскільки у багатьох сімейних пар з'явилося занадто багато невідкладних справ, пов'язаних з поправкою фінансів.

Експерти закликають не чекати бейбі-буму або сплеску народжуваності відразу після завершення пандемії, оскільки якщо під час карантину число зачать і збільшилася, то відразу після нього різко впала. Люди виходять на роботу з переживаннями з приводу завтрашнього дня, безробіття і скорочення доходів, вони більше турбуються про найближче майбутнє, ніж про потомство.

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Протягом усієї історії незліченні жертви, які людство несло у результаті епідемій чуми й інших хвороб, а також світових воєн або голоду відразу ж компенсувалися найпотужнішими сплесками народжуваності, які йшли слідом. Багато хто припускав, що підвищена смертність через COVID-19 також спровокує цей сплеск, тим більше, що мільйони людей змушені перебувати на карантині, а отже, число статевих актів збільшиться.

Криза, пов'язана з COVID-19, не сприяє зростанню народжуваності

І ось тепер доведено, що якщо це і станеться на якийсь короткий час, то надалі кількість зачать впаде через фінансові проблеми більшості сімей. Коронавірус руйнівно впливав на економіку, він спровокував масові звільнення, банкрутства багатьох компаній, тому люди після "виходу на свободу" більше думають про те, як поправити фінансове становище, а не про майбутніх дітей. Про народження дітей люди задумуються за повернення сприятливих умов.

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