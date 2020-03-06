Психологи рекомендують вимикати push-сповіщення на смартфоні, і ось чому

Смартфони стали частиною нашого життя. У них – наші банківські дані, фотоальбоми, соцмережі, спілкування з друзями і колегами та багато іншого. Але як зробити так, щоб через таку велику кількість інформації не стати жертвою нервового розладу? На це питання відповідає психолог.

Спеціалісти пояснили, що, часто використовуючи гаджети, люди формують самі у себе так зване "кліпове мислення", багатозадачність. У цьому є свої плюси, але і мінусів чимало.

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Ми не перевіряємо якість виконання попереднього завдання і часто про нього забуваємо. У результаті формується розсіяна увага: нервуємо, поспішаємо, намагаємося встигнути і бути залученими всюди. Такий спосіб життя надає не вельми позитивний вплив на психіку і в деяких випадках викликає нервовий розлад, – зазначають психологи.

Також чимало роздратування у людей викликають push-повідомлення з соцмереж. Психологи порадили вимикати їх, якщо, звичайно, інтернет не є головним джерелом вашого прибутку. Якщо прийшло багато повідомлень, то краще прочитати їх ввечері у спокійній атмосфері, порекомендували експерти.

Психологи рекомендують вимикати push-сповіщення на смартфонах

Також психологи порадили бодай раз на тиждень повністю відмовлятися від смартфона на кілька годин або навіть на цілий день. Це повинно допомогти, якщо нервова система людини перезбуджена.

Є ще одна причина частіше відмовлятися від смартфона. Так, наприклад, вчені заявили, що поверхні цих гаджетів у сім разів брудніші, ніж обідок унітаза.

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