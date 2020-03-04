Дожилися: цей тип людей не вміє навіть поміняти лампочку

Дослідження, проведене британським інтернет-провайдером Plusnet за участю вибірки з 2000 року дорослих у віці від 25 до 34 років, показало, що більшість міленіалів не відчувають себе впевненішими, коли намагаються самостійно поклеїти шпалери, замінити лампочку або спустити повітря з батареї.

Зафіксувати хиткі дверцята кухонної шафи або ослаблений гвинт більшість міленіалів теж не зможе без сторонньої допомоги.

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87 відсотків будуть шукати рецепт для вирішення цих, здавалося б, простих побутових задач у Google. Троє з десяти використовують для цього соціальні мережі, здебільшого Facebook.

До батька по допомогу звертаються дві п'ятих людей у ​​віці від 25 до 34 років, 16 відсотків просять поради у свого брата або мами. 41 відсоток міленіалів охочіше заплатить комусь за роботу, ніж спробує вирішити побутову проблему самостійно.

Не всі міленіали можуть самостійно поміняти лампочку

Дехто з опитаних навіть зізнався, що міг кілька тижнів ігнорувати "мертву" лампочку, а потім просили когось її замінити.

Згідно з даними дослідження, міленіали у Британії витрачають близько 320 фунтів на рік (400 доларів) на виплати сантехнікам та електрикам. При цьому 15 відсотків людей вибирають працівника, ґрунтуючись на відгуках у мережі.

Натомість нагадаємо, покоління Y віддасть перевагу подорожам замість купівлі житла. Для сучасних молодих людей значно важливіше бачити світ, ніж збирати гроші на власну квартиру або автомобіль, як це робили їхні батьки.

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