Науковці назвали сухофрукт, який має бути у зимовому раціоні

Додайте ці сухофрукти до свого щоденного раціону

Якщо ви не можете відмовитися від солодощів, але слідкуєте за своєю фігурою – зверніть увагу на цей сухофрукт. Причому, він не лише може втамувати вашу жагу до смачненького, а й принести максимум користі!

Учені стверджують, що фініки – універсальний продукт харчування. І кількість важливих для організму речовин в складі цих сухофруктах настільки велика, що харчуючись одними фініками і водою, можна прожити досить тривалий час.

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У фініках міститься цинк, селен, мідь, марганець, залізо, фосфор, натрій, магній, кальцій і калій.

У медицині фініки корисні при гіпертонії, перевтомі, захворюваннях серця, туберкульозі й анемії. Водночас вони стимулюють мозкову активність, мають зміцнюючу, тонізуючу та відхаркувальну дію, а також заспокоюють кашель.

Фініки не лише дуже смачні, а й корисні

Крім цього доведено, що фініки підсилюють захисну систему організму від різних інфекцій, зміцнюють нирки, печінку та серце, нормалізують кислотний баланс і є прекрасним засобом для профілактики онкозахворювань й утворення пухлин.

Тепер ви знаєте, чому слід якомога частіше ласувати фініками.

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