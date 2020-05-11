Названа одна з головних складових щасливих стосунків

Дослідники виявили зв'язок між генами закоханих і сімейним щастям. Вони прийшли до доволі цікавого висновку.

Американські вчені з'ясували, що на стабільність стосунків у сім'ї впливають не тільки вчинки кожного з подружньої пари і їхнє ставлення одне до одного, але і наявність мутацій у їхньому геномі, що впливають на роботу окситоцину, "гормону щастя".

І ще: Люди цих знаків Зодіаку справжні енергетичні вампіри

Вчені спостерігали за життям 180 пар, які прожили разом кілька десятиліть. Також взяли в учасників експерименту зразки слини і відправили генетикам. В результаті виявилося, що рівень сімейного щастя залежав від гена OXTR – ділянки ДНК, що відповідає за складання молекул, які допомагають нервовим клітинам розпізнати окситоцин.



За даними фахівців, є три варіанти цього гена: GG, AG і AA. Як показало дослідження, наявність версії GG підвищувала задоволеність шлюбом на 3-5% в порівнянні з присутністю AA. Також ці люди були в середньому більш позитивні і мали більший рівень емпатії.

Читайте також: 7 причин займатися сексом вранці, а не ввечері