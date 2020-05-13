Експерти розповіли, чому корисно слухати музику незнайомими вам мовами

Ми не відкриємо вам Америку стверджуючи, що прослуховування музики позитивно впливає на наш настрій. Цікаве спостереження пролило світло на ще один цікавий аспект. Він стосується композицій, які виконуються незнайомими нам мовами.

Щоб позбутися від тривожних думок і повністю розслабитися, увімкніть пісні абсолютно чужою мовою, рекомендує журналіст Vice Дрю Шварц. Його власний трек для відпочинку: "Omohupa" групи The Otarus.

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"Там не співається, що все буде добре. Немає ніяких слів, які б нагадали мені, який я насправді хороший. Я взагалі поняття не маю, якою мовою і про що ця пісня, – пише Дрю. – Коли я слухаю "Omohupa", то перестаю думати словами: мій мозок замовкає, поглинений незнайомим мовою, який він не може обробити. Через три хвилини, коли пісня закінчується, я знову почуваюся добре".

Журналіст стверджує, що це працює з піснями будь-якою мовою: французькою, іспанською, португальською, ігбо – не важливо, що слухати, поки ви не розумієте сенсу.

"Зараз, коли ми всі застрягли біля моніторів і завалені нескінченним листами, повідомленнями і статтями, немає кращого способу відпочити від всіх цих слів, ніж щось незрозуміле", – підкреслив він.

Спробуйте й ви. Цей метод дійсно дозволяє трішки відволіктися й налаштуватися на позитивний лад. Нас от розслабляє композиція "Milim" Harel Skaat, котрий виступав на Євробаченні у 2010 році ;)

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