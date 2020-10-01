Психологи назвали основну причину закінчення серйозних стосунків

Вчені з Канади визначили основну причину, яка найчастіше призводить партнерів до розставання. І це не ревнощі або зради.

Для участі в експерименті запросили 4 тисячі дорослих людей, які щотижня відповідали на питання про свої стосунки. З вихідної вибірки близько 100 учасників завершили дослідження після розриву відносин.

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Проаналізувавши дані, експерти прийшли до висновку, що відсутність близькості – ключовий фактор при розставанні. Стосунки швидше припинялися у тих, хто мало цікавився партнером і неохоче ділився з ним своїм життям. Дослідники відзначають, що людям в парі може не вистачати близькості, і не варто це ігнорувати, навіть якщо немає ознак нерозуміння або частих сварок. Однак ці висновки потрібно сприймати із застереженнями. Можливо, відносини, які одному партнеру здавалися досить близькими, зовсім не задовольняли іншу людину.

Автори відзначають, що було б цікаво дізнатися, як рівень близькості впливає на рішення про розставання, і чи досить задоволеності тільки однієї зі сторін, щоб зберігати і продовжити стосунки.

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