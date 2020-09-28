72 роки разом: ця пара змушує вірити у вічне кохання

Фотограф зняла подружжя, які разом вже більше 70 років! Дивлячись на ці теплі і душевні знімки, починаєш вірити у вічну любов.

Результатом британка Суджата Сетія поділилася на своїй сторінці в Instagram. Ці фото доводять, що справжня любов існує. Ви лиш погляньте на ці ніжні знімки!

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95-річний Мел і 90-річна Віра разом вже 72 роки, 68 з яких – в офіційному шлюбі. Пара подолала безліч перешкод у своєму спільному житті, одною з яких була пандемія і необхідність триматися подалі від своїх дітей, онуків і правнуків. Головний секрет їх довгого і щасливого подружнього життя – підтримка один одного у всьому. Подружжя впевнені, що поки поруч кохана людина, то в житті можна подолати будь-які труднощі.

Суджата не тільки професійно займається зйомкою, але і працює в школі фотографів.

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