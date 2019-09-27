Психологи назвали етап стосунків, коли люди найбільше ревнують один одного

Психологи з'ясували, на якому етапі стосунків чоловіка і жінки вони найбільше ревнують один одного. Дослідження опубліковане в журналі Journal of Relationships Research.

До вибірки потрапили 92 чоловіків і 254 жінки від 18 до 64 років з різним досвідом відносин.

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Виявилося, що люди без пари ставляться до дружби з людиною протилежної статі позитивно: вони не проти самі подружитися з ким-небудь або зустрічатися з партнером, у якого є найкращий друг протилежної статі. Люди в стосунках, а також в шлюбі поставилися до такої дружбу терпимо. Найбільш ревнивими виявилися пари після заручин.

Психологи відзначають, що це перехідний етап на шляху до шлюбу, і в цей період чоловіки і жінки прагнуть уберегти пару від третіх осіб, навіть від найкращих друзів. Крім того, підготовка до весілля – великий стрес і випробування для пари.

Кохання

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