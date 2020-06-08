Навіть без слів: учені назвали простий секрет щасливих пар

Психологи визначили, яка проста річ здатна покращити сімейне життя. І для цього не потрібно терапій чи серйозних розмов.

Британські дослідники з університету Хартфортшира провели опитування серед понад тисячі пар, щоб визначити, наскільки вони задоволені своїм особистим життя. Також учені запитували, у якій позі сплять партнери. Виявилось, що більшість опитаних (86%) сплять на відстані менш як 5 см від своєї другої половинки і вважають свої стосунки гармонійними та щасливими.

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А от ті, кому важливий свій простір та відстань від партнера складає понад 50 см, були раді у парі лише у 68% випадків. Варто додати, що на ситуацію впливає і рівень роздягненості, адже ті, хто сплять без вбрання, зберігають пристрасть і після 5+ років спільного життя.

"Різниця у наявності дотиків. 94% пар, які вночі тілесно контактують, задоволені своїми стосунками, а от ті, хто не доторкається до партнера під час сну, задоволені лише у 68% випадків", – пояснює один з авторів дослідження Річард Вайзмен.

Секрет щасливих стосунків

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