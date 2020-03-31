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Психологи дали просту пораду, як перейти на правильне харчування
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Небагато людей можуть похвалитись відсутністю бажання з'їсти щось шкідливе, однак є простий лайфхак, як зменшити кількість не здорових смаколиків. Без витрат та фізичних навантажень.
Дослідники з Університету Мічигану випробували новий спосіб контролю харчової поведінки. Виявилось, що людям достатньо змінити всього одне слово у традиційних питаннях до самих себе, щоб обрати здорову їжу. До слова, такий трюк можна провертати і з якими-небудь завданнями.
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Це підтвердило дослідження за участю добровольців, які намагаються схуднути. Всіх їх розбили на дві групи у випадковому порядку: в одній дивились двохвилинні відео про користь здорового способу життя, а в другій – відео про облаштування домівки. Після цього всім запропонували обрати в окремій програмі "здорові" та "нездорові" об'єкти.
Відзначається, що під час вибору люди використовували дві фрази: "Що я хочу?" або "Що ти хочеш?". Виявилось, що всі, хто запитував себе у третій особі, значно частіше обирали саме корисні смаколики. А от перегляд відео ніяк не вплинув на цей результат. Тому достатньо звертатись до себе по-іншому, щоб змінити харчові звички.
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