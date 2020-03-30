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Коли найкраще їсти багато, щоб худнути: відповідь учених

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Коли їсти, щоб худнути - фото 1
Коли їсти, щоб худнути

Німецькі науковці довели, що не варто сидіти на суворих дієтах, щоб ефективно позбуватись зайвої ваги. Для боротьби з кілограмами можна і варто смачно їсти. Щоправда, є ідеальний час для ситної трапези.

Дослідники з Університету Любека дійшли до висновку, що найкращий та найпростіший спосіб позбутись зайвих кілограмів та уникнути метаболічного розладу полягає у ситному сніданку.

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Саме перший прийом їжі повинен бути найзаповненішим за смаколиками, а далі варто їсти менше. Це дозволяє організму вранці витрачати у 2,5 раза більше енергії, аніж вдень.

Учені підтвердили це під час експерименту за участю двох гру чоловіків. В одній денний раціон складався з легкого сніданку та ситного обіду, а в другій – навпаки. Важливо зазначити, що кількість їжі та її калорійність була однакова для всіх добровольців. Однак саме у другій чоловіки змогли зменшити масу тіла та розігнати метаболізм.

Коли їсти, щоб худнути - фото 394962
Коли їсти, щоб худнути

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Джерело: newsyou.info
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