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Психолог назвав простий спосіб позбутись стресу

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Як швидко зняти стрес - фото 1
Як швидко зняти стрес

Німецький психолог назвав просту техніку дихання, яка дозволяє знизити напруження та рівень стресу. Всього кілька хвилин, і ваш самопочуття покращиться.

Професор психосоматики та психотерапії з Університетської клініки міста Регенсбург Томас Лоу розповів, що найпростішим та найефективнішим способом позбутись стресу є дихання за технікою 4-7-11.

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Як працює 4-7-11: потрібно робити вдих упродовж 4 секунд, а потім видихати упродовж 7. Повторити кілька разів.

"Повсякденне життя і так напружує нас, але завдяки простому трюку можна позбутись стресу не лише розслабитись, але й зробити щось хороше для здоров'я", – пояснює він.

via GIPHY

Дихання є спільним знаменником для багатьох методів релаксації, адже дозволяє зняти гостру тривогу, хронічний стрес та навіть проблеми зі сном. До слова, цю техніку дихання використовують і в йозі.

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Джерело: newsyou.info
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