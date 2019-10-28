Чоловічі комплекси, про які жінки навіть не здогадуються

Серед людей побутує думка, що жінки мають купу комплексів, але мало хто приділяє увагу чоловікам. Багато чоловіків теж мають комплекси, але не завжди можуть це визнати, боячись осуду суспільства. І ось лише деякі з них.

Комплекс пенсіонера

Притаманний практично кожному чоловікові, просто лише одиниці можуть його визнати. Комплекс пенсіонера полягає в тому, що чоловік дуже сильно боїться виходу на пенсію, вважаючи, що стане нікому не потрібним. Варто зазначити, що цей комплекс починає розвиватися значно раніше за сам вихід на пенсію. Вже до 50 років чоловік починає замислюватися про свою старість, але при цьому вперто не хоче усвідомлювати, що поступається молодим хлопцям багато в чому.

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Комплекс начальника

Комплекс начальника полягає в тому, що чоловік боїться виявитися в сильному підпорядкуванні, постійно виконувати вказівки начальства. В якійсь мірі цей комплекс схожий з комплексом Геракла, але охоплює дуже широку сферу суспільних відносин.

Чоловік-начальник

Комплекс Наполеона

Мабуть, один з найвідоміших чоловічих комплексів у світі. Всі ми ще зі шкільного курсу історії пам'ятаємо, що Наполеон був маленького зросту, але при цьому мав неймовірні амбіції та прагнення. Так от, цей чоловічий комплекс і полягає в тому, що невисокі чоловіки відчувають себе погано в суспільстві. Нам нав'язується образ, що чоловік має бути високий, міцний, з широкою спиною і великими м'язами, але не всі мають ці "шаблонні" якості. В результаті "наполеони" ненавидять всіх, хто вище за них, краще, красивіше.

Комплекс Наполеона

Комплекс Лота

Лот – біблійний персонаж. Згідно з легендою, після того як Бог знищив Садом і Гоморру, Лот відновив рід людський. Як жінок він використовував своїх рідних дочок, які і стали прародительками майбутніх мешканців. У сучасному світі, під комплексом Лота, вчені розуміють страх батьків втратити своїх дочок. Але не просто втратити, а віддати в іншу сім'ю, видати заміж, а іноді й просто дозволити зустрічатися з молодою людиною.

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