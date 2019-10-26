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4 фрази, які використовують лише маніпулятори

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Психологічна маніпуляція - фото 1
Психологічна маніпуляція / tgraph

Іноді люди просто не розуміють, що ними маніпулюють. Ось кілька фраз, які використовують природжені маніпулятори.

Ти перебільшуєш

Інколи ми дійсно робимо з мухи слона. Але при спілкуванні з маніпуляторами крайніми чомусь завжди залишаєтеся саме ви, чи не так? Маніпулятори вміло знецінюють ваші почуття і роблять вас винними. Такі люди часто змушують вас сумніватися у власних почуттях.

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Годі влаштовувати драму

Маніпулятор звинувачує вас у зайвій емоційності, а сам вічно влаштовує драми та істерики. Ви відчуваєте провину кожного разу, коли висловлюєте невдоволення, тому що ваш співрозмовник так не любить з'ясовувати стосунки.

4 фрази, які використовують лише маніпулятори - фото 363965

Ти занадто близько сприймаєш все

Маніпулятори часто влаштовують своїм жертвам "емоційні гойдалки". Спочатку вони буквально купають вас в любові, а потім без попередження і причини починають вас ігнорувати, запевняючи, що все в порядку.

Ти все не так зрозумів

Звичайно, інколи люди не розуміють один одного. Маніпулятори часто навмисне говорять або роблять щось, а потім звинувачують партнера в тому, що він неправильно їх зрозумів. Чим частіше маніпулятор використовує такий прийом, тим більше жертва сумнівається у власній адекватності.

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