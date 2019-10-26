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4 фрази, які використовують лише маніпулятори
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Іноді люди просто не розуміють, що ними маніпулюють. Ось кілька фраз, які використовують природжені маніпулятори.
Ти перебільшуєш
Інколи ми дійсно робимо з мухи слона. Але при спілкуванні з маніпуляторами крайніми чомусь завжди залишаєтеся саме ви, чи не так? Маніпулятори вміло знецінюють ваші почуття і роблять вас винними. Такі люди часто змушують вас сумніватися у власних почуттях.
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Годі влаштовувати драму
Маніпулятор звинувачує вас у зайвій емоційності, а сам вічно влаштовує драми та істерики. Ви відчуваєте провину кожного разу, коли висловлюєте невдоволення, тому що ваш співрозмовник так не любить з'ясовувати стосунки.
Ти занадто близько сприймаєш все
Маніпулятори часто влаштовують своїм жертвам "емоційні гойдалки". Спочатку вони буквально купають вас в любові, а потім без попередження і причини починають вас ігнорувати, запевняючи, що все в порядку.
Ти все не так зрозумів
Звичайно, інколи люди не розуміють один одного. Маніпулятори часто навмисне говорять або роблять щось, а потім звинувачують партнера в тому, що він неправильно їх зрозумів. Чим частіше маніпулятор використовує такий прийом, тим більше жертва сумнівається у власній адекватності.
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