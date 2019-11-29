6 випадків, коли жінки відверто брешуть про секс

Буває, що під час сексу ви раптово починаєте розмовляти, і вона натхненно починає розповідати про те, як їй добре з вами, який у неї бурхливий оргазм і який ви класний коханець. Правда це, чи ні – не знає ніхто, крім неї. Ми лише розповімо вам про найпоширеніші приклади брехні.

Отже, які фрази або просто слова більше схожі на брехню, ніж на правду.

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"Я вже все"

Це найпоширеніша брехня під час сексу. Вона так переконливо може вимовити ці два слова, дивлячись вам прямо в очі, що ви дійсно можете їй повірити. Ні, може вона і не бреше, і дійсно не імітує оргазм, а ви реально крутий. А якщо навіть бреше, така брехня нешкідлива і приємна.

"Коханий, розмір не має значення!"

Ой, ні хоч тут можна було б уже чесно сказати. Не забувайте, що з фізіологічної точки зору пристойний розмір дозволяє мати контакт з більшою кількістю нервових закінчень. Це і може гарантувати вагінальний оргазм. Звичайно ж, гігантський піструн може стати причиною болісних відчуттів, але й від таких відчуттів деякі панянки не відмовилися б!

"Я не збоченка"

Ну звичайно ж, вона пристойна дівчина і взагалі до весілля ні-ні. Це просто ви такий класний і вона зважилася на такий рішучий крок.

Природно, дівчата теж мають право на отримання задоволення від життя, і мають право це приховувати від усіх, зберігаючи свій імідж.

"Ти найкращий!"

Ще можуть бути такі варіанти: "мені так добре ще ні з ким не було", "у тебе виходить краще за всіх" і "ти перший торкнувся моєї точки G" (хоча мало хто може її виявити з першого разу). Якщо дівчина повторює цю фразу, як заведена, варто насторожитися. Але якщо вона вимагає повторення побачення – ви точно такий, як вона описує.

Іноді вона може прибріхувати

"Ти у мене всього лише другий..."

Ну не скаже вона вам правди про те, скільки у неї було сексуальних партнерів (до речі, навіщо вам ця інформація?) Або назве однозначне число до 5. Правда, бувають і чесні панянки, які скажуть майже правду. А в принципі, вона може повідомити все, що завгодно, лише б відчепився від неї з дурними питаннями. Ну справді, навіщо вам ця інформація?

"Я ніколи таке не пробувала"

Вона каже, що ніколи не займалася оральним сексом, але при цьому демонструє чудеса гнучкості язика? Тут все очевидно. А ще можете пишатися, що вам випала велика честь провести наївну боязку дівчину лабіринтами пристрасті до оргазму.

Звичайно ж, панянки не завжди відверто брешуть. Часто вони просто прикрашають дійсність. Та й ми не святі: теж це робимо регулярно. Головне – пам'ятати, що відвертість іноді слід приховати!

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