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Від чого абсолютно кожна жінка отримує задоволення

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Щаслива жінка - фото 1
Щаслива жінка / muz4in

Жінки вміють насолоджуватися простими дрібницями. Тож почнемо.

Шопінг

Це пов'язано з тим, що жінці життєво необхідно красуватися і милуватися собою. Підтверджувати собі і оточуючим свою красу. А щоб задоволення було максимальним, їй важливе захоплення коханого.

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Відвідування косметолога і різні процедури краси

Будь-яка жінка хоче виглядати красиво, доглянуто і бути привабливою. Для цього їй просто необхідно відвідувати салони краси для приведення себе до ладу. Навіть невелика і недорога процедура робить жінку більш щасливою і задоволеною життям.

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Косметолог

Час для себе коханої

Як для чоловіків важливо повозитися в гаражі з машиною або з рибальськими снастями, так і для жінки важливо побути наодинці з собою і своїми баночками, пляшечками, кремами і скрабами.

Піти погуляти на самоті

Жінки запрограмовані на багато чого і вони часто виконують одночасно стільки справ, що жодному чоловікові і не снилося. Ще б! На представницях слабкої статі висять обов'язки по дому, дітям, роботі. А ще потрібно добре виглядати, займатися спортом. І бажано мати хобі для розвитку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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