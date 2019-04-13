Прямо на роботі: вправи, які позбавлять болю у спині

Коли різко починає болить спина, то людина перестаєте бути мобільною й потрібно надати негайну допомогу. Ці вправи допоможуть вам самотужки впоратися з болем. Дізнайтеся, як допомогти собі, не відходячи від робочого місця.

Прямо сидячи за комп'ютером, в робочий час пропонуємо вам прості вправи для спини. Вони базуються на методі Фелденкрайза. Вправи можна виконувати майже всюди й у будь-який час. Але ми рекомендуємо робити короткі перерви на роботі та виконувати частину кожної вправи. В результаті, ви будете працювати з великим комфортом і продуктивністю. Ви не будете так втомлюватися і будете почувати себе краще протягом дня.

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Ці вправи:

Зменшують напругу й біль.

М'яко та ефективно збільшують діапазон рухів, гнучкість хребта.

Вони продумані так, щоб їх можна було виконувати, сидячи в кріслі на роботі чи вдома. Не потрібно спеціального одягу або обладнання – тільки кілька хвилин вільного часу і стілець

В результаті ви будете краще виглядати, краще відчувати себе і розслаблятися ефективніше.

Почнемо з того, що знайдемо ідеальну позу для того, щоб довго і правильно сидіти на стільці за робочим столом. Розташуйте стопи прямо під колінами, щоб ноги були зігнуті в колінах під прямим кутом, стегна будуть прагнути розташовуватися більш-менш горизонтально, щоб кут в тазостегнових суглобах був теж прямим, і це буде основою для гарної пози.

Вправа 1: Повертаємося наліво і направо

Проаналізуйте, як ви сидите. Як відчуває себе тіло? Ви відчуваєте якийсь біль? Поверніть голову і подивіться наліво, очима відзначте точку на стіні. Потім поверніться направо і відзначте точку на стіні. Це потрібно для запам'ятовування початкової позначки, щоб ви могли бачити свій прогрес, роблячи вправу. Підніміть кисті перед собою і переплетіть пальці. Ви виявите, що кисті утворюють маленьку чашу. Помістіть це чашу за потилицю. Тепер почніть м'яко і повільно повертати голову наліво і направо. Повертаючи голову, рухайте руки й кисті разом з головою. Розвивайте легкість рухів під час виконання цієї вправи. Зробіть 12-15 поворотів наліво і направо. Розплетіть пальці рук і покладіть кисті на коліна на хвилину. Знову переплетіть пальці та розмістіть пальці за головою, почніть м'яко і повільно повертати голову вліво і вправо. Виконайте близько 6 повторів. Поверніть голову до упору ліворуч і зупиніться. Тримайте все нерухомо, крім очей. Очі рухайте вліво і вправо приблизно 12 раз. Повертайте голову вліво і вправо приблизно 6 раз. Поверніть голову до упору вправо і зупиніться там. Зберігайте все нерухомо, крім очей. Очі рухайте наліво і направо близько 12 разів. Повертайте голову вліво і вправо знову 6 разів. Кисті опустіть на коліна і поверніться наліво, відзначте, як далеко ви повернулись. Тепер поверніться направо і відзначте, як далеко ви повернулись. І ви виявите, що ви здатні повернутися далі, без зусиль. Чи змінилася якось ваша поза? Ви сидите пряміше?

Вправа 2: Згинання вперед і назад

Проаналізуйте, як ви сидите. Як відчуває себе тіло? Ви відчуваєте дискомфорт? Подивіться вгору і вниз. Як далеко ви дивитеся вгору і як далеко ви дивитеся вниз? Яка частина вашого тіла бере участь в русі? Переплетіть пальці й розмістіть кисті за головою. М'яко і повільно опускайте голову і згинайтеся вперед, а потім піднімайте голову і дивіться вгору. Рухайте очі разом з головою так, щоб, коли голова піднімається, ви дивилися вгору, а коли опускається, – ви дивилися вниз. Зробіть 12-15 повторів. Прослідкуйте, щоб ваші хребет, ребра, плечі були залучені в рух. Розплетіть пальці, опустіть руки на коліна і відпочиньте. Переплетіть пальці й розмістіть кисті за головою. М'яко і повільно згинайтеся вперед і назад близько 6 разів. При цьому рухайте очі в одному напрямку з головою. Продовжуйте згинатися вперед і назад, але при цьому рухайте очі в протилежному напрямку. Зробіть приблизно 12 повторів. Ймовірно, ви помітите, коли вперше почнете рухати очі в протилежному напрямку, що це заважає основному руху. Це означає, що очі працюють проти руху тулуба. Це впливає на виникнення напруги в тілі. Продовжуйте згинатися вперед і назад, і при цьому рухайте очі в тому ж напрямку близько 6 разів. Потім рухайте очі в протилежному напрямку. Ще 6 повторів. Розплетіть пальці, опустіть руки на коліна і відпочиньте. Тепер подивіться вгору і вниз, відзначаючи, як далеко ви дивитеся. Більше частин тіла бере участь в русі? На початку ви, напевно, рухали тільки голову і шию. А тепер ваш хребет, таз, плечі теж залучені. Частини вашого тіла починають працювати разом, а не проти один одного, і ви починаєте позбавлятися від накопиченої в тілі напруги.

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