На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Прямо на роботі: вправи, які позбавлять болю у спині
-
- 27
Коли різко починає болить спина, то людина перестаєте бути мобільною й потрібно надати негайну допомогу. Ці вправи допоможуть вам самотужки впоратися з болем. Дізнайтеся, як допомогти собі, не відходячи від робочого місця.
Прямо сидячи за комп'ютером, в робочий час пропонуємо вам прості вправи для спини. Вони базуються на методі Фелденкрайза. Вправи можна виконувати майже всюди й у будь-який час. Але ми рекомендуємо робити короткі перерви на роботі та виконувати частину кожної вправи. В результаті, ви будете працювати з великим комфортом і продуктивністю. Ви не будете так втомлюватися і будете почувати себе краще протягом дня.
І ще: Ця проста вправа зробить вас справжнім секс-гігантом
Ці вправи:
- Зменшують напругу й біль.
- М'яко та ефективно збільшують діапазон рухів, гнучкість хребта.
- Вони продумані так, щоб їх можна було виконувати, сидячи в кріслі на роботі чи вдома. Не потрібно спеціального одягу або обладнання – тільки кілька хвилин вільного часу і стілець
- В результаті ви будете краще виглядати, краще відчувати себе і розслаблятися ефективніше.
Почнемо з того, що знайдемо ідеальну позу для того, щоб довго і правильно сидіти на стільці за робочим столом. Розташуйте стопи прямо під колінами, щоб ноги були зігнуті в колінах під прямим кутом, стегна будуть прагнути розташовуватися більш-менш горизонтально, щоб кут в тазостегнових суглобах був теж прямим, і це буде основою для гарної пози.
Вправа 1: Повертаємося наліво і направо
- Проаналізуйте, як ви сидите. Як відчуває себе тіло? Ви відчуваєте якийсь біль?
- Поверніть голову і подивіться наліво, очима відзначте точку на стіні. Потім поверніться направо і відзначте точку на стіні. Це потрібно для запам'ятовування початкової позначки, щоб ви могли бачити свій прогрес, роблячи вправу.
- Підніміть кисті перед собою і переплетіть пальці. Ви виявите, що кисті утворюють маленьку чашу. Помістіть це чашу за потилицю.
- Тепер почніть м'яко і повільно повертати голову наліво і направо. Повертаючи голову, рухайте руки й кисті разом з головою. Розвивайте легкість рухів під час виконання цієї вправи. Зробіть 12-15 поворотів наліво і направо.
- Розплетіть пальці рук і покладіть кисті на коліна на хвилину.
- Знову переплетіть пальці та розмістіть пальці за головою, почніть м'яко і повільно повертати голову вліво і вправо. Виконайте близько 6 повторів.
- Поверніть голову до упору ліворуч і зупиніться. Тримайте все нерухомо, крім очей. Очі рухайте вліво і вправо приблизно 12 раз.
- Повертайте голову вліво і вправо приблизно 6 раз.
- Поверніть голову до упору вправо і зупиніться там. Зберігайте все нерухомо, крім очей. Очі рухайте наліво і направо близько 12 разів.
- Повертайте голову вліво і вправо знову 6 разів.
- Кисті опустіть на коліна і поверніться наліво, відзначте, як далеко ви повернулись. Тепер поверніться направо і відзначте, як далеко ви повернулись. І ви виявите, що ви здатні повернутися далі, без зусиль. Чи змінилася якось ваша поза? Ви сидите пряміше?
Вправа 2: Згинання вперед і назад
- Проаналізуйте, як ви сидите. Як відчуває себе тіло? Ви відчуваєте дискомфорт?
- Подивіться вгору і вниз. Як далеко ви дивитеся вгору і як далеко ви дивитеся вниз? Яка частина вашого тіла бере участь в русі?
- Переплетіть пальці й розмістіть кисті за головою. М'яко і повільно опускайте голову і згинайтеся вперед, а потім піднімайте голову і дивіться вгору. Рухайте очі разом з головою так, щоб, коли голова піднімається, ви дивилися вгору, а коли опускається, – ви дивилися вниз. Зробіть 12-15 повторів. Прослідкуйте, щоб ваші хребет, ребра, плечі були залучені в рух.
- Розплетіть пальці, опустіть руки на коліна і відпочиньте.
- Переплетіть пальці й розмістіть кисті за головою. М'яко і повільно згинайтеся вперед і назад близько 6 разів. При цьому рухайте очі в одному напрямку з головою.
- Продовжуйте згинатися вперед і назад, але при цьому рухайте очі в протилежному напрямку. Зробіть приблизно 12 повторів. Ймовірно, ви помітите, коли вперше почнете рухати очі в протилежному напрямку, що це заважає основному руху. Це означає, що очі працюють проти руху тулуба. Це впливає на виникнення напруги в тілі.
- Продовжуйте згинатися вперед і назад, і при цьому рухайте очі в тому ж напрямку близько 6 разів.
- Потім рухайте очі в протилежному напрямку. Ще 6 повторів.
- Розплетіть пальці, опустіть руки на коліна і відпочиньте. Тепер подивіться вгору і вниз, відзначаючи, як далеко ви дивитеся.
- Більше частин тіла бере участь в русі? На початку ви, напевно, рухали тільки голову і шию. А тепер ваш хребет, таз, плечі теж залучені. Частини вашого тіла починають працювати разом, а не проти один одного, і ви починаєте позбавлятися від накопиченої в тілі напруги.
До теми: Всього 20 хвилин: що робити, щоб покращити пам'ять
-
16:27Де пройдуть дощі 14 квітня: прогноз погоди в Україні
-
15:54Сонцезахисні окуляри і проблеми зі шкірою: як це пов'язано
-
15:29До і після: фотограф показав, як створюють красиві кадри
-
14:52Спокуслива Анджеліна Джолі: архівні фото акторки
-
14:23Феноменально: Кролла прокоментував поразку у бою з Ломаченком
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:51Катя Осадча похизувалася у легкій сукні
-
13:25Ломаченко – Кролла: британський тренер розкритикував бій
-
12:53Прямо на роботі: вправи, які позбавлять болю у спині
-
12:22Зоряні війни: з'явився тизер дев'ятого епізоду
-
11:50Надя Дорофєєва здивувала підписників нестандартним образом
-
11:26Нові рок-треки тижня: плейлист популярної музики, яку варто почути
-
10:51На тілі людини є точка щастя. Ось як її знайти!
-
10:25Звабливі танці Ратажковскі в купальнику підкорюють Instagram: відео (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:52Хумус з сочевиці – смачна закуска: легкий рецепт
-
09:23Менше сексу: чому в кіно стає менше відвертих сцен
-
08:53Ломаченко – Кролла: відео та огляд відео переможного бою українця
-
08:29Експерти не рекомендують купувати ці моделі б/у авто
-
08:15Дощі продовжуються: прогноз погоди на 13 квітня
-
07:45Василь Ломаченко впевнено переміг Ентоні Кролла: відео нокауту
-
07:12Ломаченко – Кролла онлайн трансляція: дивитись бій 13 квітня
- 12 квітня
-
23:57Японці показали своє бачення родстера BMW i8
-
23:22Учені назвали ефективний спосіб, який допоможе кинути курити
-
22:56Сови проти Жайворонків: у кого більше сексу?
-
14:23Феноменально: Кролла прокоментував поразку у бою з Ломаченком
-
11:26Нові рок-треки тижня: плейлист популярної музики, яку варто почути
-
08:53Ломаченко – Кролла: відео та огляд відео переможного бою українця
-
07:45Василь Ломаченко впевнено переміг Ентоні Кролла: відео нокауту
- 12 квітня
-
22:56Сови проти Жайворонків: у кого більше сексу?
-
20:15Можна людським голосом: Юрко Юрченко потролив Зеленського у мережі (18+)
-
19:30Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: анонс бою, прогноз і ставки на бокс
-
17:30ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
-
15:56ТОП-5 звабливих моделей Victoria's Secret, на яких варто підписати в Instagram
-
14:15Як завантажити музику з YouTube на телефон: проста інструкція
-
12:50Ломаченко – Кролла: де і коли дивитися онлайн бій 12 квітня 2019
-
10:36Антитіла – HELLO: дивіться новий постапокаліптичний кліп гурту
-
08:40Сварка Зеленського і Порошенка: реакція мережі на першу публічну розмову кандидатів
-
07:58Їжте та будьте здорові: 12 фактів про користь зелені
-
00:32Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі: відео
- 11 квітня
-
21:35Екс-учасник Кварталу 95: Зараз я не за Зеленського
-
19:15Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019: прогноз на другий тур
-
16:2110 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
-
14:15Instagram-шопінг: як купувати речі у мережі без ризику
-
12:30Як змінити місце голосування у другому турі виборів 2019: інструкція
-
10:20Гра Престолів: як змінилися актори від 1 до 8 сезону серіалу
-
08:504 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин
- 10 квітня
-
21:30Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
-
17:41Порошенко здав повторні аналізи VADA, Зеленський – відмовився
-
16:15Анекдоти про владу: веселі жарти, від яких і смішно, і грішно