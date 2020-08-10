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Прямий ефір прогнозу погоди зірвали корови: відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Репортаж ведучою ранкового телешоу привернув "цікавих глядачів". Одна з корів ледь не збила камеру.

У телешоу Доброго ранку, Британіє під час прямої трансляції ведучої прогнозу погоди в кадр увірвалися корови. Відео опубліковано в Twitter-акаунті телешоу.

І ще: Ведуча новин випадково потрапила в прямий ефір, жбурляючи папку : курйозне відео

Репортаж привернув увагу тварин, це викликало сміх ведучої погоди і в студії телешоу. Ведучій все ж вдалося довести включення до кінця.

Тим часом зірка телеканалу Fox News Жанін Пірро випадково продемонструвала голі груди популярної моделі мільйонам користувачів на своїй сторінці в Twitter. Так, ведуча Жанін Пірро опублікувала, здавалося б на перший погляд, зовсім невинне фото у захисній масці.

Це цікаво: У ведучої ТСН у прямому ефірі випав передній зуб: епічне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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