Прямий ефір прогнозу погоди зірвали корови: відео

Репортаж ведучою ранкового телешоу привернув "цікавих глядачів". Одна з корів ледь не збила камеру.

У телешоу Доброго ранку, Британіє під час прямої трансляції ведучої прогнозу погоди в кадр увірвалися корови. Відео опубліковано в Twitter-акаунті телешоу.

І ще: Ведуча новин випадково потрапила в прямий ефір, жбурляючи папку : курйозне відео

Репортаж привернув увагу тварин, це викликало сміх ведучої погоди і в студії телешоу. Ведучій все ж вдалося довести включення до кінця.

.@Lauratobin1 vs some curious cows was exactly what we didn't know we needed this morning! #FridayFeeling



Watch GMB https://t.co/fzcHkA6S4k pic.twitter.com/FyzLsXn1wk — Good Morning Britain (@GMB) August 7, 2020

Тим часом зірка телеканалу Fox News Жанін Пірро випадково продемонструвала голі груди популярної моделі мільйонам користувачів на своїй сторінці в Twitter. Так, ведуча Жанін Пірро опублікувала, здавалося б на перший погляд, зовсім невинне фото у захисній масці.

Це цікаво: У ведучої ТСН у прямому ефірі випав передній зуб: епічне відео