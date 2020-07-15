У ведучої ТСН у прямому ефірі випав передній зуб: епічне відео

У популярної ведучої Телевізійної служби новин (ТСН) Марічки Падалко під час прямого ефіру на каналі 1+1 випав передній зуб. Ролик курйозного інциденту опублікувала блогер Ekulka на своїй сторінці в Instagram.

"Тільки що, в прямому ефірі випав передній зуб у ведучої. Але, молодець, що не розгубилася. Я б розревілася", – підписала ролик Ekulka.

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У коментарях користувачі мережі припустили, що у Марічки Падалко випав тимчасовий зуб, який стоматолог встановив на час підготовки до імплантації нового постійного зуба або вінір. Крім цього, юзери захопилися професійною реакцією телезірки.

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