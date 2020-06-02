Ведуча новин випадково потрапила в прямий ефір, жбурляючи папку : курйозне відео

Американська журналістка Кріс Янсінг в прямому ефірі випуску новин на каналі MSNBC з обуренням жбурнула на стіл папку.

Курйозний випадок стався під час трансляції репортажу з Міннеаполіса, який був присвячений протестам і погромам у містах США через смерть чорношкірого охоронця Джорджа Флойда під час арешту поліцейськими.

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Журналістка була впевнена, що в цей момент її не знімають. Як повідомляється, емоційна реакція телеведучої, можливо, пов'язана з тим, що вона не змогла поспілкуватися з кореспондентом через проблеми зі зв'язком. Через пару секунд Кріс Янсінг продовжила вести передачу. Фрагмент ефіру опублікували у Twitter.

OMG wait for it pic.twitter.com/ft22YFCChp — Acyn Torabi (@Acyn) May 31, 2020

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