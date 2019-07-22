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Просто додай лимон: лікарі розповіли про корисну властивість цитрусових

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Додавайте лимони не лише до чаю - фото 1
Додавайте лимони не лише до чаю

Науковці наполегливо рекомендують не відмовлятися від вживання лимонів. На їхню думку, ці цитрусові позитивно впливають на роботу печінки й інших органів.

Абсолютно не дарма лимон вважають основним способом позбавлення від усіляких недуг у народній медицині. Саме тому екстракт лимона найчастіше використовують при виготовленні різних лікарських засобів для підвищення імунітету й усунення захворювань шлунка та печінки.

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Лимон багатий на вітаміни та мінерали, які здатні зміцнювати імунітет для підвищення опірності до інфекцій. Цей фрукт виводить токсини та холестерин, а також прискорює обмінні процеси в печінці.

Сік лимона змушує печінку виробляти ферменти, що розщеплюють складні білки. Лимон здатний розріджувати кров, яку фільтрує печінку. Якщо робота печінки порушена, відбувається загущування крові й утворюються тромби.

Лимони – надзвичайно корисні для здоров'я - фото 342679
Лимони – надзвичайно корисні для здоров'я

Фахівці рекомендують вживати лимон якомога частіше, використовувати його під час приготування м'яса та риби, а м'якоть і сік – як начинку для випічки.

Ранковий чай з лимоном рекомендується замінити склянкою води з лимоном. Це додасть бадьорості всьому організму та підвищить розщеплення жирових клітин.

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Джерело: Medikforum
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