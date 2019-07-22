Фахівці назвали простий спосіб добре висипатися

Вчені з Техаського університету в Остіні знайшли новий і простий спосіб поліпшити якість сну і скоротити час засинання.

Фахівці встановили зв'язок між прийняттям душу за 1-2 години до сну і якістю самого сну. Для цього вони вивчили 5322 медичних досліджень.

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Вони шукали зв'язки між нагріванням тіла за допомогою теплого душу або ванни і якістю сну. При вивченні враховувалися такі критерії, як час засинання, загальний час сну, відношення часу сну до часу, проведеного в ліжку, суб'єктивну якість сну.

Такі "водні маніпуляції" допомагають поліпшити кровообіг і, як не дивно, охолодити організм. Це нормалізує циркадні ритми, оскільки температура тіла перед сном природним шляхом має знижуватися на 0,25-0,5 градуса.

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