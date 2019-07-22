Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Лікарі розповіли, чому корисно їсти перлову кашу

  • 16
Лікарі рекомендують регулярно їсти перловку - фото 1
Лікарі рекомендують регулярно їсти перловку

Медики назвали кілька вагомих причин регулярно їсти перлову крупу. Зокрема, вона дозволяє підтримувати рівень холестерину в крові. Більше читайте далі!

Фахівці встановили, що регулярне вживання цієї крупи усуває утворення бляшок у крові, перешкоджає утворенню тромбів, адже в ній містяться такі вітаміни як В і К.

І ще: Їжте ці продукти й у вас не буде проблем зі шкірою

Нагадаємо, що якщо рівень холестерину підвищений, то він може відкладатися на стінках артерій. Через це виникає погіршення прохідності крові, вона формується у згустки, а також можуть з'являтися тромби. Тромби, у свою чергу, можуть стати причиною летальних наслідків.

Перлова крупа може знизити рівень холестерину - фото 342623
Перлова крупа може знизити рівень холестерину

Учені з'ясували, що перлова крупа – саме той продукт, який містить у собі великий рівень заліза і магнію, які сприяють нормалізації рівня холестерину в крові.

Вітамін Е і сірка, що містяться в цій крупі, – потужний антиоксидант, який очищає організм від шлаків і токсинів. Калій позитивно впливає на роботу серцевого м'яза, а вітаміни В і К допомагають зміцнити імунну систему.

Фахівці рекомендують вживати перлову крупу щодня. За їх словами, достатньо всього 70 грамів.

Читайте також: Смачно попоїсти чи зайнятися сексом: що виберуть мешканці різних країн

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
  • 20 липня, 12:15
  • 162
Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
  • 18 липня, 18:51
  • 640
Максимум позитиву! 5 книг про те, як радіти життю
  • 18 липня, 17:19
  • 335
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа