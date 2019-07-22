Лікарі розповіли, чому корисно їсти перлову кашу

Медики назвали кілька вагомих причин регулярно їсти перлову крупу. Зокрема, вона дозволяє підтримувати рівень холестерину в крові. Більше читайте далі!

Фахівці встановили, що регулярне вживання цієї крупи усуває утворення бляшок у крові, перешкоджає утворенню тромбів, адже в ній містяться такі вітаміни як В і К.

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Нагадаємо, що якщо рівень холестерину підвищений, то він може відкладатися на стінках артерій. Через це виникає погіршення прохідності крові, вона формується у згустки, а також можуть з'являтися тромби. Тромби, у свою чергу, можуть стати причиною летальних наслідків.

Перлова крупа може знизити рівень холестерину

Учені з'ясували, що перлова крупа – саме той продукт, який містить у собі великий рівень заліза і магнію, які сприяють нормалізації рівня холестерину в крові.

Вітамін Е і сірка, що містяться в цій крупі, – потужний антиоксидант, який очищає організм від шлаків і токсинів. Калій позитивно впливає на роботу серцевого м'яза, а вітаміни В і К допомагають зміцнити імунну систему.

Фахівці рекомендують вживати перлову крупу щодня. За їх словами, достатньо всього 70 грамів.

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