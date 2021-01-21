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Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час

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Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час - фото 1
Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час

Швидкий розважальний тест дозволить отримати невелике передбачення на тиждень. Достатньо просто обрати карту, яка сподобалась найбільше.

Інтуїція часто відкриває перед людьми нові двері та допомагає отримати відповіді на питання. Тому пропонуємо пройти легкий тест, у якому потрібно обрати карту, щоб отримати передбачення на тиждень. Подивіться на зображення та прочитайте розшифровку нижче.

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Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час - фото 444142

Карта №1. Зараз ви понад усе потребуєте спокою, адже недавно у вас побільшало стресових моментів у житті. Тому найближчим часом варто зайнятись відновленням внутрішньої рівноваги. Звісно ж, завжди будуть "важливіші" справи, але потрібно виділити ресурси і для себе, щоб знову бути активними та ефективними.

Карта №2. Якщо ви обрали цей варіант, то зовсім скоро на вас очікує успіх, на який ви так довго очікували. Все завдяки тому, що ви справді працьовиті та цілеспрямована людина. Тож не дивно, що фортуна буде вас супроводжувати і допомагати у більшості починань. Тому не бійтесь діяти!

Карта №3. Нарешті вам вдасться розпрощатись з більшістю своїх не найкращих рис, серед яких заздрість та ревнощі. Настав час зрозуміти, що вони тягнуть вас вниз і не дозволяють спокійно рухатись вперед. Саме це дозволить відкрити нові обрії та розпочати нову сторінку у житті.

Карта №4. Якщо саме цей варіант варти вам найбільше сподобався, то настав час більше довіритись інтуїції. Як би дивно це не звучало, але саме шосте чуття та вміння підлаштовуватись під ситуацію дозволять зробити найближче майбутнє значно яскравішим.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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