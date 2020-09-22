Простий тест на моральний стан: що ви бачите на картинці

Цей простий тест дозволить визначити, що ж насправді відбувається у вас на душі. Якщо ви справді хочете дізнатись про свій справжній стан, то просто подивіться на картинку та визначте, що ви побачили першим.

Навіть жартівливий тест у картинці може відкрити для вас нову інформацію про власне самопочуття. Інколи у життєвих перегонах люди втрачають розуміння того, чого їм насправді бракує у певний момент чи що вони відчувають. Щоб дізнатись більше про свій внутрішній стан, достатньо прости подивитись на картинку та запам'ятати, що першим впало в око. Розшифровки дивіться під зображенням

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Поламана платівка. Якщо першим ділом ви звернули увагу саме на неї, то зараз у житті вам дуже бракує енергії. Відчуття втоми та того, що все йде не за планом, накриває з головою. Можливо, саме зараз пора взяти перерву та переосмислити всі свої цінності. Це не означає, що варто прощатись з усіма справами, які зараз є. Просто вам бракує часу та внутрішньої гармонії. Тому важливо зараз прислухатись до себе.

Якщо першим ділом ви звернули увагу саме на неї, то зараз у житті вам дуже бракує енергії. Відчуття втоми та того, що все йде не за планом, накриває з головою. Можливо, саме зараз пора взяти перерву та переосмислити всі свої цінності. Це не означає, що варто прощатись з усіма справами, які зараз є. Просто вам бракує часу та внутрішньої гармонії. Тому важливо зараз прислухатись до себе. Сердиті обличчя. Цей варіант побаченого вказує на те, що вас переповнюють негативні емоції. Можливо, ви гніваєтесь на когось або навіть на себе. У вашому житті бракує рівноваги, тому воно постійно знаходиться на межі та у боротьбі. Таке трапляється, коли бажання суперечать собі, приміром, мандрувати світом без постійного місця життя чи обрати стабільність і родину. У таких випадках варто прислухатись до серця та компенсувати цей гнів чимось хорошим.

Цей варіант побаченого вказує на те, що вас переповнюють негативні емоції. Можливо, ви гніваєтесь на когось або навіть на себе. У вашому житті бракує рівноваги, тому воно постійно знаходиться на межі та у боротьбі. Таке трапляється, коли бажання суперечать собі, приміром, мандрувати світом без постійного місця життя чи обрати стабільність і родину. У таких випадках варто прислухатись до серця та компенсувати цей гнів чимось хорошим. Червоне коло. Якщо ви обрали цей варіант, то зараз ваше "я" на першому місці серед думок і турбот. Мало хто ще може вас турбувати так сильно. Звісно ж, це не завжди погано, адже здоровий егоїзм потрібен кожному. Розуміння цього може наштовхнути вас на те, щоб визначитись зі своїми реальними бажаннями та цілями. Але й не варто забувати про близьких людей, які можуть віддалитись від вас через таку зацикленість на собі. Пам'ятайте: що егоїзм і гординя - це різне.

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