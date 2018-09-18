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Простий спосіб запам'ятати потрібну інформацію

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Простий механічний рух надає значний ефект на мозок - фото 1
Простий механічний рух надає значний ефект на мозок / wikiHow

Стискання кулаків сприяє поліпшенню пам'яті.

Авторами дослідження було помічено, що області мозку, які відповідають за відтворення раніше засвоєної інформації, активізуються в момент стиснення лівого кулака, а для того, щоб ця інформація спочатку засвоїлася, необхідно стискати праву руку.

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Проведені дослідження дали підстави вважати, що стиснення правого кулака активізує функцію лівої півкулі, а стиснення лівого відповідає за праву півкулю. У формуванні пам'яті беруть участь обидві півкулі – ліва створює спогади, а права відтворює їх.

Співробітник університету Монклер Рут Пропер, автор дослідження, зазначає, що простий механічний рух надає значний ефект на спосіб функціонування мозку. Так, стиснення правого кулака на 1,5 хвилини цілком достатньо, щоб поліпшити процес запам'ятовування.

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Джерело: delo.ua
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