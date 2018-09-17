Ці популярні продукти не рекомендують заморожувати

Багато продуктів, які всі ми за звичкою кладемо в морозилку чи холодильник, просто не повинні там знаходитися.

Макарони. Замороження – точно не найкращий спосіб продовжити життя макаронних виробів. А все тому, що після розморожування паста, як правило, стає в'язким місивом. Всі макаронини злипаються, а їх смак стає прісним і вологим. Це відбувається з усіма видами макаронів, незалежно від того, з твердих або м'яких сортів пшениці вони були зроблені.

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Якщо ви не хочете позбавляти себе задоволення поїсти смачні макарони, готуйте і їжте їх тільки в свіжому вигляді. Тим більше що приготування такої страви не займає занадто багато часу.

Смажені продукти. Смажені продукти не тільки не можна заморожувати, а й взагалі краще не включати в свій раціон, тим більше, якщо ви прагнете до здорового способу життя. Однак, якщо відмовитися від такої їжі непросто, то варто хоча б не піддавати її заморожуванню.

Смажені продукти взагалі краще не їсти

Фарш. Цей м'ясний продукт зберігається в морозильній камері практично у кожної другої господині. Зазвичай фарш готується із замороженого м'яса, оскільки так він виходить кращим в плані текстури і смакових якостей. Але разом з тим саме це і є причиною того, що його категорично не можна заморожувати. Вторинне заморожування м'ясних продуктів сприяє стрімкому розвитку бактерій і шкідливих мікроорганізмів.

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