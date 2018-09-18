Ці осінні продукти допоможуть зміцнити імунітет

Сливи не тільки смачні, але і містять велику кількість речовин / santamariatimes

Дієтологи поділилися секретами здорового харчування восени.

Дієтологи розповіли, які сезонні продукти мають бути в раціоні для того, щоб зміцнити імунітет у осінній період.

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Гранат. Гранат покращує засвоєння їжі, нормалізує роботу серцево-судинної системи, є чудовим антиоксидантом і підвищує рівень гемоглобіну. Користь граната також в тому, що він допоможе зберегти молодість і красу, адже в його складі є цілих 15 амінокислот.

Виноград. Величезна користь винограду в тому, що він є потужним антиоксидантом. Ці смачні осінні ягоди також багаті різними вітамінами, такими як С, В1, В2, а також кальцієм, цинком, калієм, міддю, кремнієм і органічними кислотами. Виноград допоможе побороти мігрень і головні болі.

Дієтологи поділилися секретами здорового харчування восени

Сливи. Сливи не тільки смачні, але і містять велику кількість речовин, що захищають організм. Серед них мінерали, ферменти і клітковина. У сливах також містяться вітаміни – С, В, бета-каротин, харчові волокна і органічні кислоти.

Гарбуз. Гарбуз, за ​​словами дієтологів, одне з найбагатших джерел бета-каротину. Цей жовто-рослинний пігмент в нашому організмі перетворюється на вітамін А, який сприяє нормальному росту кісток і зміцнює імунну систему.

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