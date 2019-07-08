Простий рецепт картоплі фрі без краплі жиру

Напевно, немає такої дитини, яка не любить картоплю фрі – бажано, звичайно, як в McDonald's. Ми підготували ідеальний рецепт картоплі. Записуйте!

Та що тут говорити, не тільки малюки, а й багато дорослих не проти поласувати хрусткою підсмаженою картоплею. Звичайно, свідомі громадяни намагаються обмежувати себе і особливо своїх дітей – адже це доволі шкідливий смаколик, який смажиться в олії, тобто в чистому жирі!

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Як приготувати картоплю фрі

Але ми знайшли для вас ідеальний вихід. Зберігайте собі!

Інгредієнти:

Картопля – 5-7 шт; Яйця – 2 шт; Сіль, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Почистіть картоплю і наріжте її на брусочки завтовшки близько 1 см. Відокремте яєчні білки від жовтків і злегка збийте. Додайте до збитих білків сіль і спеції, перемішайте. Обваляйте картопляні брусочки в білкової суміші. Застеліть на деко пекарський папір і викладіть на нього картоплю акуратними рядами. Розігрійте духовку до 200°C і поставте туди деко з картоплею. Через 5-7 хвилин заберіть з-під картоплі папір і запікайте її до появи золотистої скоринки.

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