Простий рецепт: горохово-капустяний суп пюре

Лікарі радять обов'язково їсти перші страви. Крім того, що вони смачні, так ще й позитивно впливають на травлення. Ми підготували вам рецепт корисного супу-пюре. Смачного!

Цей горохово-капустяний суп складається з безлічі корисних інгредієнтів і виходить дуже ситним і смачним. Готується він за допомогою блендера за лічені хвилини.

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Інгредієнти:

2 склянки води кімнатної температури

500 г замороженого зеленого горошку (попередньо дати відтанути)

Половина кабачка/цукіні, нарізати шматочками

1 стебло селери

1 велика жменя нашаткованої капусти

2 чайні ложки насіння чіа або насіння льону

1-2 чайні ложки сушеного лука

1 чайна ложка морської солі

1 невеликий зубчик часнику

1 невеликий шматочок імбиру

Рецепт:

Помістити всі інгредієнти в перерахованому порядку в блендер і закрити його кришкою.

Подрібнити до отримання максимально однорідної маси. Починайте з невеликої швидкості й поступово збільшуйте її.

Якщо потрібно злегка підігріти суп, не зупиняйте блендер протягом 3-6 хвилин.

Щоб зберегти максимальну користь супу, не підігрівайте його вище температури 40 ° C.

Подавайте відразу з дрібно нарізаною зеленню. Смачного!

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