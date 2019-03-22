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Простий рецепт: горохово-капустяний суп пюре

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Смачний суп

Лікарі радять обов'язково їсти перші страви. Крім того, що вони смачні, так ще й позитивно впливають на травлення. Ми підготували вам рецепт корисного супу-пюре. Смачного!

Цей горохово-капустяний суп складається з безлічі корисних інгредієнтів і виходить дуже ситним і смачним. Готується він за допомогою блендера за лічені хвилини.

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Інгредієнти:
  • 2 склянки води кімнатної температури
  • 500 г замороженого зеленого горошку (попередньо дати відтанути)
  • Половина кабачка/цукіні, нарізати шматочками
  • 1 стебло селери
  • 1 велика жменя нашаткованої капусти
  • 2 чайні ложки насіння чіа або насіння льону
  • 1-2 чайні ложки сушеного лука
  • 1 чайна ложка морської солі
  • 1 невеликий зубчик часнику
  • 1 невеликий шматочок імбиру
Простий рецепт: горохово-капустяний суп пюре - фото 316087
Рецепт:
  • Помістити всі інгредієнти в перерахованому порядку в блендер і закрити його кришкою.
  • Подрібнити до отримання максимально однорідної маси. Починайте з невеликої швидкості й поступово збільшуйте її.
  • Якщо потрібно злегка підігріти суп, не зупиняйте блендер протягом 3-6 хвилин.
  • Щоб зберегти максимальну користь супу, не підігрівайте його вище температури 40 ° C.
  • Подавайте відразу з дрібно нарізаною зеленню. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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