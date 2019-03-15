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Овочевий бульйон, як в мами: дуже простий рецепт

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Дуже простий рецепт - фото 1
Дуже простий рецепт

Крім того, що овочевий бульйон смачний, так його можна приготувати багато, заморозити в пакетах, а потім додавати до різних страви. Ми підготували для вас простий рецепт. Смачного!

Заморожений овочевий бульйон можна додавати в рагу, соуси, підливи, до прикладу. Звичайно, можна варити суп на їх основі. За бажанням у такий бульйон можна додавати будь-які бонусні овочі на ваш смак. До прикладу, гриби, кукурудзу, картоплю, пастернак, броколі та інші овочі. Ви можете робити все, на що здатна ваша кулінарна фантазія!

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Інгредієнти:

  • 2 великі морквини
  • 1 невелика синя чи біла цибулина
  • 1 пучок цибулі-порей
  • 2 стебла селери
  • 4 зубчики часнику
  • Невеликий корінь або 5 гілочок петрушки
  • 5 гілочок кропу
  • 1 великий лавровий листок
  • 4-5 горошин запашного перцю
  • Сіль, перець, спеції – за смаком
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Овочевий бульйон

Рецепт:

  1. Овочі миємо, чистимо, можемо розрізати на кілька частин.
  2. Складаємо в трилітрову каструлю, заливаємо водою. Ставимо на помірний вогонь. Чекаємо, коли почнуть з'являтися перші бульбашки на поверхні й зменшуємо вогонь до мінімуму. Бульйон не повинен кипіти, щоб вийшов прозорим.
  3. Додаємо лавровий листочок, запашний перець, трохи солі й меленого перцю. Багато спецій не потрібно додавати, але це основа під страви, у які потім теж додаватимуться прянощі.
  4. Варимо на маленькому вогні приблизно годину. Періодично знімаємо піну. До кінця варіння в овочів не залишиться смаку, адже все піде в бульйон.
  5. Овочі витягуємо з каструлі, бульйон проціджуємо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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