Овочевий бульйон, як в мами: дуже простий рецепт

Крім того, що овочевий бульйон смачний, так його можна приготувати багато, заморозити в пакетах, а потім додавати до різних страви. Ми підготували для вас простий рецепт. Смачного!

Заморожений овочевий бульйон можна додавати в рагу, соуси, підливи, до прикладу. Звичайно, можна варити суп на їх основі. За бажанням у такий бульйон можна додавати будь-які бонусні овочі на ваш смак. До прикладу, гриби, кукурудзу, картоплю, пастернак, броколі та інші овочі. Ви можете робити все, на що здатна ваша кулінарна фантазія!

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Інгредієнти:

2 великі морквини

1 невелика синя чи біла цибулина

1 пучок цибулі-порей

2 стебла селери

4 зубчики часнику

Невеликий корінь або 5 гілочок петрушки

5 гілочок кропу

1 великий лавровий листок

4-5 горошин запашного перцю

Сіль, перець, спеції – за смаком

Овочевий бульйон

Рецепт:

Овочі миємо, чистимо, можемо розрізати на кілька частин. Складаємо в трилітрову каструлю, заливаємо водою. Ставимо на помірний вогонь. Чекаємо, коли почнуть з'являтися перші бульбашки на поверхні й зменшуємо вогонь до мінімуму. Бульйон не повинен кипіти, щоб вийшов прозорим. Додаємо лавровий листочок, запашний перець, трохи солі й меленого перцю. Багато спецій не потрібно додавати, але це основа під страви, у які потім теж додаватимуться прянощі. Варимо на маленькому вогні приблизно годину. Періодично знімаємо піну. До кінця варіння в овочів не залишиться смаку, адже все піде в бульйон. Овочі витягуємо з каструлі, бульйон проціджуємо.

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